Детская "Оранжевая студия-online" открылась в Магадане благодаря президентскому гранту

ТАСС, 1 марта. Магаданские дети в возрасте 10-15 лет получили возможность посещать бесплатные занятия в творческом объединении дополнительного образования "Оранжевая студия-online", которая была организована на средства Фонда президентских грантов некоммерческой организацией (НКО) "Многодетные родители". Об этом в воскресенье сообщила ТАСС представительница организации.

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов, которые провели в общей сложности 36 конкурсов, на которые суммарно было представлено 15,7 тыс. проектов. За три года фонд распределил около 26 млрд рублей. На эти конкурсы было подано более 62 тыс. проектов НКО.

"В конце прошлого года мы выиграли президентский грант на сумму чуть менее 500 тыс. рублей. На эти средства удалось реализовать наш проект по созданию студии для детей. Сейчас у нас обучаются 30 детей, многие из которых из многодетных семей и даже являются родственниками. Родителям в таких семьях приходится много работать, они не могут уделять своим чадам должное внимание, а денег на кружки и секции нет. Наша студия помогает таким родителям, занимает свободное время детей, которое они теперь тратят на развитие, а не на улицы", - сообщила собеседница агентства.

По информации организации, на средства выигранного гранта в студию были закуплены компьютеры, видеокамеры, швейное оборудование для создания сценических костюмов. Занятия проходят в помещении Магаданской областной детской библиотеки. Все занятия имеют творческую направленность: дети читают книги, учатся работе с компьютерными программами, проходят мастер-классы по культуре речи, постигают основы театрального мастерства и многое другое. В настоящее время воспитанники студии готовят спектакль "Маленький принц", который в дальнейшем будут играть на городских площадках во время праздников.

"Работа некоммерческих организаций очень важна для Магаданской области. Мы со своей стороны на региональном уровне также стараемся оказывать им всю необходимую поддержку в виде субсидий на реализацию того или иного проекта. Что касается "Оранжевой студии-online", то тут дети не только с пользой проводят время, пока родители на работе, но и в дальнейшем благодаря таким занятиям могут выбрать для себя творческий путь, открыть в себе новые таланты", - прокомментировал ТАСС представитель правительства региона.

В 2020 году победителями первого конкурса президентских грантов стали 2017 некоммерческих организаций со всех регионов страны. Они получат в общей сложности 4,1 млрд рублей. На первое место как по количеству проектов, так и по сумме грантов вышло направление "Сохранение исторической памяти", связанное с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Прием заявок на второй конкурс начнется 26 февраля. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщал, что общая сумма поддержки НКО за три года составила более 44 млрд рублей.