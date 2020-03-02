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Сразу несколько компаний увеличили число рейсов в Москву из Ростова после ухода "Победы"

Лоукостер уходит из Ростова-на-Дону и Самары  из-за роста тарифов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 марта. /ТАСС/. Количество рейсов в Москву из ростовского аэропорта Платов будет увеличено с 29 марта, сообщила в понедельник пресс-служба аэропорта.

"Количество рейсов в Москву из международного аэропорта Платов (входит в холдинг "Аэропорты регионов"), введенных в весенне-летнее расписание 2020 года, превысило число рейсов в столицу, выполнявшихся в осенне-зимнем сезоне 2019/2020 годов. Сразу ряд авиакомпаний запланировали дополнительные перелеты в столицу", - говорится в сообщении. Весенне-летнее расписание начинает действовать с 29 марта.

В конце января источник в группе "Аэрофлот" сообщил ТАСС, что "Победа" с апреля перестанет выполнять все рейсы из Ростова-на-Дону и Самары из-за резкого роста тарифов в двух городах. Представитель компании "Аэропорты регионов" рассказала ТАСС, что рост тарифов, на которые указывает авиакомпания, связан с прекращением программы скидок.

По данным пресс-службы аэропорта, авиакомпания Utair вводит два дополнительных рейса по маршруту Внуково - Платов - Внуково. Два дополнительных рейса в Москву также вводит авиакомпания S7.

Отмечается, что авиакомпания "ИрАэро" начнет выполнять полеты по маршруту Домодедово - Платов - Домодедово с 29 марта до трех раз в неделю. Кроме того, авиакомпания "Смартавиа" с 11 мая 2020 года и до конца весенне-летней навигации увеличивает число перелетов в московский аэропорт Домодедово из аэропорта Платов до шести в неделю. В свою очередь базовый перевозчик Платова "Азимут" намерен увеличить частоту рейсов в Москву до двух в день.

Теги
РоссияРостовская область
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