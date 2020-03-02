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На Юге России первая волна паводка ожидается в третьей декаде марта

В это время в предгорьях Карачаево-Черкесии начнет таять снег

КРАСНОДАР, 2 марта. /ТАСС/. Прохождение первой волны паводка в регионах Юга России ожидается в третьей декаде марта, когда начнется таяние снега в предгорьях Карачаево-Черкесии, сообщил ТАСС в понедельник руководитель Кубанского бассейнового водного управления (БВУ) Роман Авдеев.

"По предварительным данным представителей гидрометцентров регионов юга страны, относящихся к Кубанскому бассейновому водному управлению, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Краснодарского и Ставропольского краев, первая волна паводка ожидается в третьей декаде марта. В это время на высоте до 1,5 тыс. м в горах Карачаево-Черкесии начнется таяние снега, запасов которого достаточно. Это обусловит повышенную водность крупных рек", - сказал Авдеев.

Истоки крупных рек - Кубани, Лабы - берут начало в Карачаево-Черкесии, пояснил он.

"Вторая паводковая волна ожидается с началом таяния ледников в высокогорье, это, ориентировочно, конец мая - июль. Более конкретные данные будут по окончании снегомерной съемки, после 25 марта", - уточнил собеседник агентства.

На сегодняшний день уровень рек на территории Кубани и Адыгеи находится в норме, добавил Авдеев.

Последний катастрофический паводок на Юге России прошел 6-7 июля 2012 года по реке Адагум на Кубани, был затоплен город Крымск и несколько близлежащих населенных пунктов. В минувшем году на Юге России половодье и паводки прошли спокойно, без существенных последствий.

Теги
Россия
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