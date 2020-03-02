В нескольких городах России пройдут Японские фестивали

ТАСС, 2 марта. Японские фестивали пройдут в Нижнем Новгороде, Ульяновске, Новосибирске, Оренбурге, Сочи и Казани в рамках Года региональных и побратимских обменов России и Японии. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС заведующий информационным отделом посольства Японии в Москве Тосио Ямамото.

"Мы уже провели японский фестиваль в Волгограде в конце января и планируем провести еще один в Нижнем Новгороде с 20 марта. Также [фестивали пройдут] в Ульяновске, Новосибирске, Оренбурге, Сочи и даже в Казани. Нам кажется важным провести такие фестивали не только в городах-миллионниках, но и в небольших городах России", - сказал Ямамото.

Год региональных и побратимских обменов России и Японии проходит в 2020-2021 годах.