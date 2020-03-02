Пожарные и спасатели Кабардино-Балкарии провели флешмоб на склонах Эльбруса

НАЛЬЧИК, 2 марта. /ТАСС/. Флешмоб "МЧС за ЗОЖ", посвященный 30-летию МЧС России, прошел в Приэльбрусье. Более 40 пожарных и спасателей Кабардино-Балкарии спустились на лыжах и сноубордах со склонов Эльбруса. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Пожарные и спасатели Кабардино-Балкарии провели на Эльбрусе флешмоб "МЧС за ЗОЖ". Главной площадкой для подведения акции стала самая высокогорная горнолыжная трасса в Европе. Массовый спуск на лыжах и сноубордах по горнолыжной трассе сотрудники главного управления МЧС России по КБР и спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России посвятили 30-летию МЧС России", - сообщили в пресс-службе.

В мероприятии приняли участие более 40 человек. Команда стартовала от станции "Гара-Баши" с высоты 3847 метров. Несмотря на испортившуюся погоду - пургу и шквалистый ветер - участники акции с флагами РФ, 30-летия МЧС России, Кабардино-Балкарской Республики в экипировке пожарных и спасателей преодолели запланированный маршрут.

Как отмечается, многие туристы, узнав цель проводимых мероприятий, присоединились к флешмобу.

В настоящее время "Курорт Эльбрус" располагает 15,4 км обустроенных горнолыжных трасс и семью подъемниками. В 2015 году там была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе, достигая отметки 3847 м. Горные районы притягивают любителей активного отдыха, а Эльбрус популярен как круглогодичный курорт.

Курортная зона на склонах Эльбруса расположена в 150 км от Нальчика, горнолыжные трассы находятся на южных склонах горы, ежегодно на курорт съезжаются сотни тысяч любителей активного отдыха со всего мира, за период новогодних выходных здесь отдохнули 37 тыс. туристов.