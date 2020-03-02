Зима в Центральной России стала одной из самых теплых за историю метеонаблюдений

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Зима в регионах Центрального Федерального округа (ЦФО) была одной из самых теплых в истории метеонаблюдений, а весна стала самой ранней, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Из-за этого в некоторых областях набухли почки на деревьях, а птицы начали вить гнезда.

"Зима была аномально теплая, с аномально долгим периодом положительных температур воздуха. В феврале по всем метеостанциям [Рязанской] области среднемесячная температура оказалась на 6-7 градусов выше нормы, январь был еще теплее, аномалии доходили до 8 градусов, температура не превышала 1,5 градусов мороза. В декабре было в среднем на 6 градусов теплее нормы. То есть, везде довольно положительные отклонения от нормы", - сказал ТАСС начальник отдела агрометрежима Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Роман Степанов. Он отметил, что 17 февраля наступила климатическая весна, подобного не было последние 50 лет.

Непривычно теплую зиму зафиксировали также в Брянской, Белгородской, Костромской Смоленской, Орловской, Калужской, Тамбовской, Тульской и Тверской областях. Как пояснили ТАСС в региональных гидрометцентрах, это связано с влиянием теплого атлантического воздуха. "Если же говорить в целом о минувшей зиме, то ее можно смело назвать неклассической для наших широт: она была малоснежной, дождливой и довольно-таки теплой. Даже привычным нам крещенских морозов мы не увидели", - уточнили в тамбовском гидрометцентре.

Февраль стал для Воронежской области аномально теплым - среднемесячная температура была выше нормы на 7,5 градусов, но рекорд все же по февралю не побит. В частности, еще не почувствовали весну и не проснулись в Воронежском зоопарке два бурых медведя - Маша и Умка. По словам дежурного синоптика Воронежского областного гидрометеоцентра Елена Губинской, теплее февраль в регионе был зафиксирован в 2002 и в 2016 годах.

Аномальное тепло не повлияло на животных

Несмотря на теплую зиму, сбоя биологических ритмов у животных, живущих в тамбовском зоопарке, в этом году не было, все впали в спячку почти по расписанию. "У нас все прошло в штатном режиме, все три медведя ушли в спячку в декабре. Думаю, что еще пару-тройку недель - и они полностью проснутся", - рассказала ТАСС заместитель директора зоопарка Оксана Суздальцева.

По словам заведующего отделом природы Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника Дениса Дуденкова, аномальное тепло не повлияло на животных, которые находятся в спячке, по крайней мере, ежи еще не проснулись. Зато птицы и растения живут, согласно весеннему порядку. "Ранний прилет птиц и ранние позывки птиц зафиксированы. Уже 12 января пела большая синица, весеннее поведение грачей очень рано началось, 11 февраля грачи уже появились на гнездах, а по Владимирской области средняя дата для этого, обычно они прилетают 12 марта", - сказал он, отметив, что в регионе уже встречаются вальдшнепы, которые обычно прилетают в апреле, на зимовку оставались единичные особи крапивника и зарянки, которые обычно улетают на юг.

Впрочем, по словам специалиста, раннее гнездование не представляет угрозы для популяции пернатых - в случае наступления холодов они успеют высидеть новую кладку яиц. При этом возможные морозы могут сильно сказаться на состоянии растений.

Ранняя посевная

"На сирени уже набухшие почки, вблизи домов осина выпустила почки, на юге области ива выпустила свои соцветия. Почки сейчас уже соответствуют не началу марта, а концу марта, то есть на месяц вперед, если не больше опережают среднегодовые показатели. Для растений это не очень хорошо, потому что при возврате холодов, например, у плодовых деревьев, цветочные почки могут отвалиться, и это скажется на урожае", - сказал Дуденков.

А вот аграриям ЦФО, напротив, теплая зима на руку. В Орловской области значительных потерь озимых от теплой и бесснежной зимы не зафиксировано, а ранняя весна позволит быстрее приступить к посевным работам, уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона. В конце марта к посеву планируют приступить и в соседней Курской области. Как отметил в ходе оперативного заседания администрации Курской области замгубернатора Сергей Стародубцев, из-за потепления и устойчивой ясной погоды сев яровых культур в регионе может начаться уже в конце марта.

"Все зависит от погоды. На этой неделе ожидается потепление даже 15-18 градусов", - отметил замглавы области, курирующий работу АПК.