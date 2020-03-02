Центр искусственного интеллекта в Воронеже спрогнозирует риск инфарктов

ВОРОНЕЖ, 2 марта. /ТАСС/. Ученые в Центре искусственного интеллекта займутся решением задач по прогнозированию повторных инфарктов и по распространению метастаз при онкологическом заболевании. Об этом в понедельник сообщил ТАСС замдекана факультета прикладной математики, информатики и механики ВГУ Константин Федутинов.

"В Центре искусственного интеллекта уже решаются и будут решены задачи по распознаванию изображений для определения дефектов металла, по прогнозированию метастазов рака молочной железы и прогнозированию повторного инфаркта", - сказал собеседник агентства.

На создание центра Сбербанк направил порядка 7 млн рублей. "Это замечательная система хранения данных, очень мощные машины для их анализа - с ними мы сможем решать масштабные задачи", - сказал Федутинов. Центр начнет работу 15 марта, добавил он.

Как уточнили в пресс-службе ВГУ, центр объединит пять лабораторий, в которых занимаются исследованием больших данных, вопросами развития искусственного интеллекта ученые математического факультета, факультета компьютерных наук и факультета прикладной математики, информатики и механики, готовящие IT-кадры для Центрально-Черноземного региона.

Воронежский госуниверситет является одним из старейших и крупнейшим вузом Черноземья, в 2018 году ему исполнилось 100 лет. Вуз сотрудничает со 120 университетами мира, ведет обучение 11 языкам, в его составе 16 научно- исследовательских лабораторий, организованных совместно с Российской академией наук, в нем обучается свыше 21 тыс. студентов. Имеет одну из крупнейших в России научных библиотек, насчитывающую более 3 млн книг и документов.