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75-летие Победы

В Северной Осетии ко Дню Победы высадят почти 90 тыс. саженцев и заложат Аллею Героев

К участию в мероприятии может присоединиться любой желающий

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 марта. /ТАСС/. Международная акция "Сад памяти", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Северной Осетии. В районах республики высадят 89934 саженца в память о каждом воевавшем жителе республики, будет также заложена Аллея Героев, сообщили в пресс-службе Минприроды региона.

"В Северной Осетии до конца мая не только в населенных пунктах, но и на территории лесного фонда республики планируется высадить 89934 саженца разных пород. <...> Они символизируют память обо всех участниках Великой Отечественной войны из Северной Осетии. Каждое дерево - символ памяти и благодарности мирных поколений. Центральное мероприятие пройдет 18 марта во Владикавказе, в Парке Победы", - говорится в сообщении.

В этот день будет заложена Аллея Героев из 79 саженцев в память о всех Героях Советского Союза, получивших это звание за подвиги во Великой Отечественной войны, из Северной Осетии. В посадках примут участие сотрудники различных ведомств, волонтерские и общественные организации, жители Северной Осетии, студенты и школьники. К участию в мероприятии может присоединиться любой желающий.

Международную акцию "Сад памяти", посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, организуют Всероссийское общественное движение "Волонтёры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федерального агентства лесного хозяйства и федерального государственного бюджетного учреждения "Рослесинфорг".

С 18 марта по 22 июня 2020 года по стране планируется высадить 27 млн деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Основная цель акции - это укрепить единство россиян путем вовлечения в социально значимый проект по высаживанию деревьев, консолидировать гражданскую активность населения, общественных, волонтерских и добровольческих организаций.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия75-летие Победы
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