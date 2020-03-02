В Санкт-Петербурге побит рекорд тепла 1997 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Синоптики в Санкт-Петербурге зафиксировали температурный рекорд, который побил максимум 1997 года. Второй день весны стал самым теплым с того времени - температура воздуха поднялась до 5,9 градуса, сообщается в понедельник на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"2 марта 2020 года во второй половине дня в Санкт-Петербурге температура воздуха достигла рекордных плюс 5,9 градуса тепла, перекрыв исторический максимум дня, который был отмечен в 1997 году, плюс 5,4 градуса", - говорится в сообщении.

В Гидрометцентре Петербурга также отметили, что март в городе ожидается на 2-4 градуса теплее климатической нормы - 2,2 градуса мороза.