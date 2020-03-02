Мемориальный комплекс основоположнику балкарской литературы Мечиеву открыт в Нальчике

НАЛЬЧИК, 2 марта. /ТАСС/. Мемориальный комплекс основоположнику балкарской литературы Кязиму Мечиеву открыли в Нальчике в понедельник. На торжественной церемонии присутствовали глава региона Казбек Коков, руководство правительства и парламента Кабардино-Балкарии, представители общественности, почитатели таланта поэта и его потомки.

"Сегодня в Кабардино-Балкарии долгожданное событие - открытие памятника основоположнику балкарской литературы Кязиму Мечиеву. Он олицетворение мужества и стойкости балкарского народа <...>. Думаю, что сегодня и во все времена, люди будут приходить к памятнику чтобы ощутить единение всех поколений", - отметил и.о. министра культуры КБР Мухадин Кумахов, открывая торжество.

Монумент из гранита и бронзы установлен возле Мемориала жертвам политических репрессий балкарского народа в курортной зоне Нальчика. На огромных плитах высечены стихи поэта на балкарском и русском языке. Мечиев умер в 1945 году в Казахстане, куда был выслан со своим народом. В 1999 году его останки были перевезены в Кабардино-Балкарию и захоронены в городе Нальчике возле мемориала.

Память о своем предке предложила увековечить праправнучка поэта 14-летняя Амина, которая захотела, чтобы его знали и помнили все. "В детстве часто гуляла с папой по центральному парку Нальчика, там есть памятник Кязиму Мечиеву, я останавливалась, читала ему стихи, плакала, мы приходили сюда, и я сказала папе, почему у такого великого человека такая неприметная могила, и что мечтаю о том, чтобы был большой памятник. Папа пообещал, что обязательно воплотит мою мечту в реальность, и вот получилось", - рассказала ТАСС девочка.

Идея появилась в 2017 году, а затем был создан Фонд культуры имени Кязима Мечиева, который возглавил правнук Кязима Мечиева и папа Амины - Батырбек Мечиев. Мемориал построен на средства фонда и при содействии министерства культуры КБР, строительство памятника было закреплено специальным указом главы региона.

Сложный образ

Образ поэта и мыслителя воплотил в граните и бронзе народный художник КБР Борис Гуданаев, у которого, по его собственному признанию была очень сложная задача.

"Образ Кязима Мечиева вобрал в себя все качества человечества: он и мудрец, и труженик, и философ, и религиозный просветитель <...>. Все решения памятника были продиктованы тем, что я хотел какую-то одну его черту передать. Я решил ближе к человеческому образу, чтобы доброта читалась", - пояснил художник ТАСС.

Над бюстом из бронзы он работал полгода, многофигурные рельефы из гранита заняли еще столько же времени. Стихотворения, в которых по определению автора памятника, "сохранена прозрачность языка", были подобраны коллегиально.

В 2019 году в республике отметили 160-летие со дня рождения Мечиева, и были организованы многочисленные мероприятия, которые, по словам директора института гуманитарных исследований Кабардино-Балкарии Касбулата Дзамихова, продолжаются и сейчас. Он пояснил, что в институте в настоящее время хранится самый большой архивный фонд, посвященный жизни и творчеству поэта, завершается большое монографическое исследование.

О поэте

Мечиев Кязим Беккиевич (1859-1945) - балкарский поэт, просветитель, философ-гуманист, основоположник балкарской поэзии и литературного балкарского языка. Член Союза писателей СССР с 1940 года. Родился в ауле Шыкъы Безенгийского ущелья. Его отец, сам будучи неграмотным, отдал сына на обучение местному имаму. Во время учебы в медресе, уже за пределами своего села Мечиев учил арабский, персидский, турецкий языки, там же он изучал светскую литературу. Его первая книга была издана в 1896 году в Дагестане.

Кязим начал писать стихи на родном языке, до того как появилась балкарская письменность, писал арабскими буквами, эти письмена до революции немногие могли и прочитать. Но стихи поэта были столь проникновенны, столь правдивы и близки народу, что его соплеменники передавали их из уст в уста, так и сохранив его наследие.