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75-летие Победы

Мемориал у одного из крупнейших захоронений времен войны в КЧР отреставрируют

Он воздвигнут на месте захоронения около 400 солдат, погибших на территории Хабезского района в годы войны

ЧЕРКЕССК, 2 марта. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) намерены отреставрировать памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны, который находится в ауле Бавуко у одного из крупнейших в республике мест захоронения, сообщила в понедельник пресс-служба парламента КЧР.

"Сегодня председатель Народного собрания Карачаево-Черкесии Александр Иванов посетил Хабезский район и осмотрел памятник погибшим в годы ВОВ, который находится в ауле Бавуко <…>. Будучи руководителем Карачаево-Черкесского регионального отделения "Единой России", Александр Иванов возглавляет и Организационный комитет "Наша Победа", в задачи которого входит организация различных мероприятий в республике, приуроченных к 75-летию Победы. В ходе встречи с населением Хабезского района, жители обратились к активу партии с просьбой отреставрировать памятник и облагородить прилегающую к нему территорию. Спикер парламента пообещал оказать помощь и взял вопрос под личный контроль", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе пояснили, что памятник воздвигнут на месте захоронения около 400 солдат, погибших на территории Хабезского района в годы войны. Захоронение считается одним из самых крупных на территории Карачаево-Черкесии.

Ранее сообщалось, что власти Карачаево-Черкесии проведут реконструкцию музея-памятника "Защитникам перевалов Кавказа" в рамках федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества" до конца 2024 года. На обновление музея-памятника направят более 20 млн рублей. Всего на территории республики находятся 326 объектов, посвященных Великой Отечественной войне, на их территориях ко Дню Победы будет проведены ремонтно-реставрационные работы.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО75-летие Победы
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