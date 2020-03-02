В Ингушетии проведут театрализованное представление с участием конного полка президента РФ

МАГАС, 2 марта. /ТАСС/. Масштабное театрализованное представление под открытым небом с участием кавалерийского полка президента РФ проведут в Ингушетии летом 2020 года. Мероприятие будет посвящено 250-летию вхождения Ингушетии в состав России, сообщил ТАСС и. о. министра культуры региона Темерлан Дзейтов.

"Заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда уже разработал для нас сценарный план спектакля-представления, состоящего из восьми картин, каждая из которых повествует об определенном этапе истории Ингушетии. В представлении будут участвовать кавалерийский полк президента РФ, всадники нашего конного клуба "Дикая дивизия", актеры, артисты филармонии и ансамблей, спортсмены. 250 лет единения Ингушетии с Россией исполняется 18 марта, но мы решили перенести празднование на более теплый месяц - июль", - сказал Дзейтов.

По его словам, представление будет проходить под открытым небом на стадионе в городе Сунжа, где будут созданы декорации горных хребтов, ингушских родовых башен, которые будут оживлять голограммы летящих орлов и старцев, принимающих присягу о добровольном вхождении в состав России.

"Для проведения нашего масштабного празднования, стадион в Сунже необходимо реконструировать, мы уже нашли инвестора, который готов на свои средства сделать такой подарок региону. Помимо грандиозного театрализованного представления, мы проведем большой праздничный концерт, для участия в котором пригласим звезд мирового масштаба. Также будут развернуты площадки с выставками народного творчества, подворья с блюдами национальной кухни", - добавил собеседник ТАСС.

Ранее Дзейтов сообщал ТАСС, что республика намерена провести Дни культуры Ингушетии в ряде регионов страны, а также во Франции и Турции.

В марте 1770 года вблизи селения Ангушт на равнинной местности под названием "Барта босе" представители ингушского народа принесли присягу на верность российскому государству, а 12 июля 1770 года договор о добровольном вхождении Ингушетии в состав России, подписанный ингушскими старейшинами, был одобрен Коллегией иностранных дел России. Через 40 лет, в августе 1810 года, в крепости Владикавказской был подписан акт присяги ингушей. Весной 2020 года республика отметит масштабными мероприятиями 250-летие вхождения Ингушетии в состав России.