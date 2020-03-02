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Губернатор Ставрополья: строительство жилья в зонах затопления должно быть исключено

Также Владимир Владимиров отметил необходимость корректировки генеральных планов и планов застройки муниципальных образований

ПЯТИГОРСК, 2 марта. /ТАСС/. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поставил задачу главам муниципальных образований исключить строительство жилья в зонах затопления, сообщили в понедельник в пресс-службе главы региона.

"Задача глав муниципальных образований - раз и навсегда запретить строительство жилья в подтопляемых зонах. Я требую ускорить работу по внесению изменений в местные документы территориального планирования. Особенно это касается территорий, которые уже подвергались затоплению. Выводы из опыта прошлых лет должны быть сделаны", - приводятся в сообщении слова Владимирова.

Отмечается, что губернатор акцентировал внимание на установлении границ подтопляемых зон в муниципальных образованиях края. Они были определены в прошлом году. Чтобы исключить жилищное строительство на этих участках, должна быть произведена корректировка генеральных планов и планов застройки муниципальных образований.

"Такую задачу на сегодня выполнили лишь девять территорий края. Это Буденновский район, Изобильненский и Ипатовский городские округа, Кочубеевский район, Красногвардейский район, города Ессентуки, Лермонтов, Невинномысск и Пятигорск. В еще 17 муниципальных образованиях изменения в планы застройки пока не внесены. Губернатор потребовал ускорить корректировку документов территориального планирования", - говорится в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, комплекс противопаводковых мероприятий, запланированных на текущий год, уже реализуется. Они включают расчистку русел рек, ремонт гидротехнических сооружений, берегоукрепительные мероприятия. Сформированы планы работ на 2021-2022 годы, на их реализацию в этот период предполагается направить порядка 2 млрд рублей. Одним из водных объектов этого плана должно стать озеро Буйвола в Будённовске, водоем предполагается почистить и выполнить ремонт 2-километровой дамбы.

В Ставропольском крае в мае 2017 года от паводка, вызванного рекордными за последние 50 лет дождями, пострадали 28 населенных пунктов, было затоплено более 2 тыс. жилых домов. Ущерб оценивался в более 2,3 млрд рублей.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСКФОСтавропольский край
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