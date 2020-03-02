Сельская школа в Ставрополье получила новое здание взамен аварийного

ПЯТИГОРСК, 2 марта. /ТАСС/. Школа, рассчитанная на 170 человек, в селе Красноярское Ставропольского края получила новое здание по национальному проекту "Образование". Учреждение стало первым участником нового проекта "Успешная школа - успешный учитель", сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

"В селе Красноярском Андроповского района начаты занятия в новом школьном здании, появления которого ждали здесь много лет - старое, аварийное теперь закрыто", - говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство школы было начато в 2019 году. Здание рассчитано на 170 учащихся. В настоящее время здесь занимаются 155 школьников. Старое здание школы, построенное в 1950-х, признано аварийным и больше не будет использоваться.

"Качество знаний в школе в Красноярском будет обеспечиваться не только современной материально-технической базой, но и передовыми педагогическими компетенциями. Открывшаяся школа стала первым участником нового проекта "Успешная школа - успешный учитель". В его рамках планируется проведение ставропольскими лауреатами, призерами и участниками Всероссийского конкурса "Учитель года" показательных занятий и мастер-классов для учеников и педагогов", - отмечается в пресс-релизе.

В пресс-службе краевого министерства образования сообщили, что в школе создано 14 кабинетов, среди которых 4 специализированных: кабинет кулинарии, кабинет кройки и шитья, кабинет по обработке древесины и металла и кабинет для занятий робототехникой. Также школа оснащена современным компьютерным оборудованием. Кроме того, в учебном заведении предусмотрена спортивная зона с детской игровой площадкой, спортивными залами, площадками для игры в бадминтон и уличными тренажерами.

В настоящее время на Ставрополье строятся 4 школы. Работы завершить планируется в текущем году.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.