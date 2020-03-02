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Разрушенные паводками мосты в Приэльбрусье восстановят в 2020 году

Также будут установлены дорожные знаки, металлическое барьерное ограждение и нанесена горизонтальная и вертикальная разметка

НАЛЬЧИК, 2 марта. /ТАСС/. Работы по восстановлению разрушенных паводками мостов, ведущих к поселкам Тегенекли и Верхний Баксан, а также к Долине Нарзанов в Кабардино-Балкарии, планируется завершить в текущем году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

В августе-сентябре 2018 года неблагоприятные погодные условия (обильные осадки в виде проливных дождей) спровоцировали возникновение чрезвычайной ситуации на территории Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. Ухудшение паводковой ситуации и поднятия уровня рек и грунтовых вод послужили причиной просадки опор и устоев, разрушению пролетного строения и подходов нескольких мостов.

"В соответствии с программой дорожных работ, в 2020 году предстоит выполнить ремонтно-восстановительные работы по мостам к поселкам Тегенекли и Верхний Баксан, а также к Долине Нарзанов в Эльбрусском муниципальном районе КБР. В настоящее время проводится процедура заключения государственного контракта на ремонтно-восстановительные работы. Завершить весь комплекс работ планируется до конца текущего года", - рассказали в пресс-службе.

Кроме ремонтных работ, для обеспечения безопасности дорожного движения и ориентации водителей в дорожных условиях будут установлены дорожные знаки, металлическое барьерное ограждение и нанесена горизонтальная и вертикальная разметка.

Ранее в подведомственном Росавтодору управлении федеральных автомобильных дорог "Кавказ" сообщали, что в Кабардино-Балкарии отремонтировали два моста через Баксан на трассе А-158 Прохладный - Баксан - Эльбрус. Они расположены в селах Исламей и Нейтрино на 48-м и 85-м км.

Теги
РоссияСКФОКабардино-Балкария
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