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Под Калининградом началось строительство коттеджного поселка для инвалидов-колясочников

Губернатор региона Антон Алиханов заложил 2 марта символическую капсулу в фундамент первого дома

КАЛИНИНГРАД, 2 марта. /ТАСС/. Строительство коттеджного поселка в рамках социального проекта "Калининградский ковчег", ставшего победителем конкурса грантов Евросоюза, началось в понедельник под Калининградом. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Цель проекта - создание полноценной системы поддержки инвалидов-колясочников, включающей реабилитацию, обеспечение техническими средствами реабилитации, сопровождаемое проживание, помощь при трудоустройстве. Общий объем финансирования - более 52 млн рублей (€700 тыс.).

"Под Калининградом стартовало строительство специализированного жилья. В понедельник, 2 марта, губернатор Антон Алиханов заложил символическую капсулу в фундамент первого дома", - говорится в сообщении пресс-службы.

В церемонии приняли участие глава представительства Европейского союза в России посол Маркус Эдерер, а также руководители компании "Обсервер", производящей инвалидные коляски, и Калининградской региональной общественной организации инвалидов "Ковчег" Роман Аранин. "Мы оказали поддержку [проекту], потому что разработанное предложение было на стыке социальной ответственности и предпринимательства. Мы видим, как областные власти поддерживают все инициативы "Ковчега", помогают развиваться компании по производству уникальных электроколясок. Уверен, что такие проекты необходимо реализовывать не только на территории Калининградской области", - сказал Эдерер, которого цитирует пресс-служба.

Губернатор отметил, что компания "Обсервер" наладила серийное производство технических средств реабилитации для инвалидов. Она также получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора на собственное кресло-коляску с электроприводом "Обсервер стандарт" и строит фабрику по производству инвалидных колясок при финансовой поддержке регионального Центра поддержки предпринимательства.

Возглавляемая Араниным общественная организация "Ковчег" в феврале победила в конкурсе президентских грантов и получила грант в размере 5 млн рублей на создание специального Ресурсного центра для маломобильных групп населения, где будут осуществляться услуги проката и помощи в подборе технических средств реабилитации.

Теги
РоссияАлиханов, Антон АндреевичЭдерер, МаркусКалининградская область
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