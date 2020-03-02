Более 3,1 млрд рублей выделят на ремонт участка дороги Архангельск - Пинега

АРХАНГЕЛЬСК, 2 марта. /ТАСС/. Более 3,1 млрд руб. будет выделено на ремонт участка Архангельск - Пинега автодороги Архангельск - Пинега - Мезень до 2024 года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги". Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы администрации Архангельской области.

"В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" до конца 2024 года планируется приведение в нормативное состояние 193 километров указанной трассы в Приморском, Холмогорском и Пинежском районах. На эти цели планируется выделить порядка 3,1 миллиарда рублей. Запланировано и восстановление нескольких мостовых сооружений", - говорится в сообщении.

Данная трасса - единственный способ добраться до достопримечательностей Пинежского района - карстовых пещер и Пинежского заповедника. "Эта трасса частично с асфальтовым покрытием, но большая часть ее гравийная. Есть достаточно большие проблемные участки. Работы будут проводиться на участках с гравийным и асфальтовым покрытием", - сказали ТАСС в пресс-службе "Архангельскавтодора".

Как рассказала ТАСС директор по развитию директор по развитию лесного отеля "Голубино", участник рабочей группы по развитию экотуризма при агентстве стратегических инициатив и Общенациональной ассоциации автомототуризма Анна Клепиковская, после ремонта поток туристов в северные районы области значительно возрастет. "Ремонт дороги очень сильно поможет развивать туризм в северных регионах, поможет работать в этом направлении. Потому что сейчас дорога такого качества, что туристы нередко боятся ехать к нам на своем транспорте, и машины часто ломаются. Когда дорога будет отремонтирована, это значительно повысит поток туристов", - сказала Клепиковская. Кроме того, трасса сама по себе очень живописная. Протяженность ее от Архангельска до Мезени 371 км.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" должен быть реализован до конца 2024 года. Он направлен на снижение смертности в результате дорожных происшествий, увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.