Число студентов профучилищ в Невинномыске за три года выросло вдвое

НЕВИННОМЫССК, 2 марта. /ТАСС/. Число студентов в средних профессиональных образовательных учреждениях единственного моногорода Ставрополья Невинномысска увеличилось в два раза за последние три года. Об этом ТАСС сообщил в понедельник глава города Михаил Миненков.

"У нас пять техникумов и три вуза. В техникумах раньше учились порядка 400-500 человек, сейчас все они заполнены - около тысячи обучающихся. За три года в два раза увеличилось количество обучающихся, которые получают среднее профессиональное образование", - сказал он.

Популярность рабочих профессий и повышение их престижа власти города связывают с созданием новых предприятий в моногороде, развитием экономики, проведением в Невинномысске четыре года подряд чемпионата рабочих профессий "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

"Мы полностью состав наших учебных заведений заполнили, есть спрос. Был момент популярности экономических, юридических профессий, на сегодняшний день мы понимаем, что компетентные и квалифицированные специалисты в дефиците, мы готовим профессиональных энергетиков, парикмахеров и так далее", - отметил Миненков.

В понедельник на Ставрополье стартовал региональный этап чемпионата "Молодые профессионалы". Самая крупная в крае площадка открылась на базе спорткомплекса "Олимп" в Невинномысске - там проходят состязания по 11 компетенциям из 31.

Невинномысск с населением более 116 тыс. человек является единственным моногородом Ставропольского края, градообразующее предприятие - производитель минеральных удобрений "Невинномысский азот". В декабре 2017 года правительством РФ было принято решение о создании в границах моногорода территории опережающего развития "Невинномысск".