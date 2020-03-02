Минвостокразвития: роль регионов при предоставлении льгот в Арктике будет усилена

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Пакет законопроектов о льготах для инвесторов в Арктике планируется ко второму чтению дополнить расширенными полномочиями регионов. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Александр Козлов на совместном заседании Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации и Экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера при заместителе председателя Госдумы.

В феврале Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие льготы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты. Документ внесен правительством РФ в пакете законопроектов, направленных на льготы по инвесторам в Арктике.

"Будет усилена роль регионов в реализации системы преференций. Представители регионов будут включены в состав комиссии, которая рассматривает заявки <...> резидентов. Принятие решений об изъятии земель под государственные нужны будут осуществляться только при наличии согласия губернаторов", - сказал Козлов, говоря о согласованных с губернаторами поправках ко второму чтению.

По словам министра, предполагается, что местные корпорации развития смогут получить часть полномочий по управлению преференциальными режимами. При этом Козлов обратил внимание на то, что при разработке этих поправок нужно учитывать особенности регионов, чтобы, например, изъятие земель не сказалось негативно на коренных народах Севера.

Согласно внесенным поправкам, любой зарегистрированный в Арктике предприниматель, который готов реализовать новый инвестпроект и вложить не менее 10 млн рублей, сможет получить статус резидента Арктической зоны, что предполагает ряд налоговых льгот и неналоговых преференций, среди которых возможность создания на отдельных участках свободной таможенной зоны, круглосуточный режим работы пунктов пропуска. Помимо этого, в законопроекте речь идет о предоставлении инвесторам земельных участков в упрощенном порядке, сокращении сроков и ограничении проверок в отношении инвесторов, защита их интересов в суде.

Комплекс льгот для сырьевых компаний предусматривает снижение до 5% ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) сроком на 15 лет для проектов добычи нефти на шельфе, ставку 0% по НДПИ в течение 12 лет для производства сжиженного газа и газохимии, нулевую ставку НДПИ в течение первых 12 лет с поэтапным выходом на полную ставку с 13-го по 17-й год для новых нефтяных провинций в Восточной Арктике.