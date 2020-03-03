В Томской области отремонтируют 146 км дорог и достроят подъезд к аэропорту в 2020 году

ТОМСК, 3 марта. /ТАСС/. Финансирование нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Томской области в 2020 году будет увеличено более чем на 30% в сравнении с прошлым годом и составит 3,4 млрд рублей. Власти региона планируют направить средства на ремонт 146 км магистралей и строительство дороги к аэропорту Томска, подрядчики выбраны и готовы приступить к работам, сообщает во вторник пресс-служба регионального правительства.

Ранее ТАСС сообщал, что в 2019 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Томской области было освоено 2,6 млрд рублей, на которые отремонтировали 138 км дорог.

"На реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году Томская область направит 3,4 млрд рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Планируется отремонтировать более 146 км автодорог Томской агломерации и за ее пределами, а также достроить подъезд к терминалу международного аэропорта "Богашево". Томская область по результатам конкурсных процедур заключила контракты на все объекты национального проекта 2020 года", - говорится в сообщении.

Большая часть работ в 2020 году придется на дороги регионального значения - запланировано отремонтировать 126 км автомобильных трасс. Так, планируется проложить ремонт автомагистрали Томск - Каргала - Колпашево, где в 2019 году по нацпроекту было заменено дорожное покрытие на первых 40 км. Дорога проходит почти через все районы Томской области и является участком Северного широтного коридора, который связывает северный Урал и Западную Сибирь. Также будут отремонтированы городские дороги в Томске и Северске.

Подрядные организации в настоящий момент начинают подготовку к ремонтам, чтобы начать работы, как только установится благоприятная погода и растает снег.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате аварий, а также увеличение доли дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, до 85% и региональных до 50% к 2024 году.