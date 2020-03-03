{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Томской области отремонтируют 146 км дорог и достроят подъезд к аэропорту в 2020 году

На реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" регион направит 3,4 млрд рублей

ТОМСК, 3 марта. /ТАСС/. Финансирование нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Томской области в 2020 году будет увеличено более чем на 30% в сравнении с прошлым годом и составит 3,4 млрд рублей. Власти региона планируют направить средства на ремонт 146 км магистралей и строительство дороги к аэропорту Томска, подрядчики выбраны и готовы приступить к работам, сообщает во вторник пресс-служба регионального правительства.

Ранее ТАСС сообщал, что в 2019 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Томской области было освоено 2,6 млрд рублей, на которые отремонтировали 138 км дорог.

"На реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году Томская область направит 3,4 млрд рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Планируется отремонтировать более 146 км автодорог Томской агломерации и за ее пределами, а также достроить подъезд к терминалу международного аэропорта "Богашево". Томская область по результатам конкурсных процедур заключила контракты на все объекты национального проекта 2020 года", - говорится в сообщении.

Большая часть работ в 2020 году придется на дороги регионального значения - запланировано отремонтировать 126 км автомобильных трасс. Так, планируется проложить ремонт автомагистрали Томск - Каргала - Колпашево, где в 2019 году по нацпроекту было заменено дорожное покрытие на первых 40 км. Дорога проходит почти через все районы Томской области и является участком Северного широтного коридора, который связывает северный Урал и Западную Сибирь. Также будут отремонтированы городские дороги в Томске и Северске.

Подрядные организации в настоящий момент начинают подготовку к ремонтам, чтобы начать работы, как только установится благоприятная погода и растает снег.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате аварий, а также увеличение доли дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, до 85% и региональных до 50% к 2024 году.

Теги
РоссияТомская область
Реклама на ТАСС
Васильев назначил в правительстве Дагестана вице-премьера на вакантное с 2018 года место
Врио восьмого заместителя председателя правительства республики стал бывший первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Инсаф Хайруллин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС