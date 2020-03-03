Форум "Здоровое общество" проведут в рамках ПМЭФ 3 июня

ТАСС, 3 марта. Форум "Здоровое общество", проведение которого было запланировано в рамках программы Российского инвестиционного форума (РИФ) в Сочи, пройдет 3 июня на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщили во вторник в пресс-службе фонда "Росконгресс", который является организатором проекта.

"Борьба с инфекционными заболеваниями диктует необходимость объединения международного сообщества с целью обеспечения безопасности граждан. Проведение форума "Здоровое общество" в рамках ПМЭФ позволит привлечь широкое международное экспертное сообщество для поиска практических предложений по решению как национальных, так и глобальных задач здравоохранения", - подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, слова которого приводит пресс-служба.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что сроки проведения РИФ в Сочи, запланированного на 12-14 февраля 2020 года, будут перенесены в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Уточняется, что деловая программа форума будет посвящена вопросам борьбы с инфекционными, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, вопросам демографии, финансирования здравоохранения, реализации федеральных проектов и другие.

"Форум "Здоровое общество" объединяет представителей власти, бизнеса, общественных организаций для выстраивания диалога и поиска решений, направленных на реализацию ключевых проектов в области здравоохранения, главная цель которых - увеличение продолжительности жизни наших граждан. Построение здорового общества - комплексная задача, решение которой требует вовлеченности широкого экспертного сообщества и такие дискуссионные площадки являются местом встречи всех, кто заинтересован в здоровом будущем нашей страны", - подчеркнул заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

В этом году ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге. Форум "Здоровое общество" является профильной дискуссионной площадкой по обсуждению вопросов развития здравоохранения, формирования здорового образа жизни и увеличения продолжительности здоровой жизни российских граждан.