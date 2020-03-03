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Участки ведущей в Приэльбрусье трассы защитят от размывов подпорными стенами

Общая протяженность подпорных стен составит почти 6 км

ПЯТИГОРСК, 3 марта. /ТАСС/. Укрепление от размывов 19 участков федеральной дороги А-158 Прохладный - Баксан - Эльбрус (Кабардино-Балкария), ведущей к курортной зоне в Приэльбрусье, планируется завершить к 2022 году. Об этом ТАСС сообщили во вторник в подведомственном Росавтодору Управлении федеральных автомобильных дорог "Кавказ" (ФКУ Упрдор "Кавказ").

"Трассу А-158 в Кабардино-Балкарии защитят от размывов подпорными стенами из буросекущих свай. Таким способом в рамках капитального ремонта укрепят 19 участков автодороги (км 0 - км 104)", - сообщили в пресс-службе управления.

Общая протяженность подпорных стен составит почти 6 км. "Сейчас подпорные стены устраивают на четырех участках. Весь комплекс работ планируется завершить в декабре 2021 года", - пояснили в ФКУ Упрдор "Кавказ".

Как отмечается, принцип устройства буросекущих свай является аналогом технологии "стена в грунте". Сваи устраивают на глубину от 9 до 18 м. "По верхней части готовой свайной стены выполняется монолитная железобетонная связка, что гарантирует дополнительную прочность и устойчивость к нагрузкам", - уточнили в управлении.

В 2017-2018 годах из-за выхода из берегов реки Баксан несколько участков трассы, ведущей к курорту в Приэльбрусье, размывало. "На восстановление дороги в таких случаях может уйти несколько дней, все это время движение транспорта остается закрытым. Ожидается, что благодаря выполненным работам проблема будет решена", - сказали в пресс-службе.

Федеральная автомобильная дорога А-158 Прохладный - Баксан - Эльбрус протяженностью 104 км является единственным маршрутом к всесезонному центру отдыха в Приэльбрусье. Интенсивность движения составляет более 5 тыс. автомобилей в сутки. Ранее в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР ТАСС сообщили, что в текущем году будут завершены работы по восстановлению разрушенных паводками мостов, ведущих к поселкам Тегенекли и Верхний Баксан, а также к Долине Нарзанов.

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