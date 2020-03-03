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Поезда в Крым будут останавливаться на станции Арзамас по просьбе пассажиров

Оператор перевозок компания "Гранд сервис экспресс" пошла на встречу пожеланиям пассажиров

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Поезд сообщением Мурманск - Симферополь, будет останавливаться на станции Арзамас. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе оператора.

"По просьбам пассажиров Арзамас открыли в обоих направлениях. Поезда в Крым и обратно начнут курсировать через нижегородскую станцию с конца апреля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее станция Арзамас была доступна для посадки и высадки пассажиров на маршруте поезда Симферополь - Мурманск. На обратном пути из Заполярья в Крым - она считалась технической.

Пассажирские перевозки дальнего следования выполняет компания "Гранд сервис экспресс". Ее составы "Таврия" Мурманск - Симферополь будут проходить через Арзамас раз в девять дней и останавливаться здесь на 26 минут. Такое же время стоянки поездов, следующих в обратном направлении.

В текущем году перевозчик расширил географию перевозок с материка на Крымский полуостров. Кроме Мурманска, поезда начнут ходить в Симферополь из Екатеринбурга и Кисловодска. Поезда в Крым и обратно будут следовать по Крымскому мосту через Керченский пролив.

Продажа билетов на эти составы открылись 25 февраля - в железнодорожных кассах, на сайте grandtrain.ru и в мобильном приложении "ГСЭ Билеты". За неделю куплено более 5 тыс. билетов. Глубина продаж на сегодня - до середины мая текущего года. Стоимость варьируется в зависимости от расстояния, класса вагона и даты покупки.

Прямое железнодорожное сообщение между Симферополем и Москвой, а также Севастополем и Санкт-Петербургом действует с конца декабря прошлого года.

Теги
РоссияМурманская областьНижегородская областьКрым
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