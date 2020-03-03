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Чайка считает полное погашение долгов по зарплате посильной задачей для КЧР

Задолженность по зарплате в республике составляет 6,2 млн рублей

ЧЕРКЕССК, 3 марта. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате в Карачаево-Черкесской республике составляет 6,2 млн рублей, полная ликвидация долгов по зарплате - посильная задача для региона, сообщил во вторник полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка на совещании по вопросам социально-экономического развития КЧР.

"Задолженность по заработной плате здесь значительно меньше, чем в других субъектах СКФО. По состоянию на 30 января 2020 года она составила 6,2 миллиона рублей. При этом задолженность по заработной плате перед работниками бюджетной сферы и органов государственной власти отсутствует. Уверен, что полная ликвидация долгов по оплате труда - абсолютно посильная задача для республики", - сказал Чайка.

По его словам, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на конец ноября 2019 года в КЧР составила чуть более 26 тыс. рублей. "Это шестое место среди субъектов СКФО. При этом средняя зарплата по России составляет 46 тыс. рублей, на что мы и должны ориентироваться", - добавил полпред.

Он также отметил, что безработица в республике остается на достаточно высоком уровне - в декабре 2019 года она составила почти 11%.

Как сообщалось в докладе о социально-экономическом положении республики в 2019 году, опубликованном в феврале на сайте Управления Федеральной службы государственной статистики по СКФО, число безработных в КЧР по итогам 2019 года снизилось на 6% по сравнению с 2018 годом, при этом в декабре оно увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 2,6%. На учете в органах государственной службы занятости населения в КЧР к концу декабря состояло 3,1 тыс. человек.

Теги
Чайка, Юрий ЯковлевичРоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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