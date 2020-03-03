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Тверская область и Тыва возглавили антирейтинг ОНФ по качеству работы транспорта

По результатам опроса, лучше всего транспорт работает в Адыгее

ТАСС, 3 марта. Тверская область и Тыва заняли самые низкие строчки в рейтинге "Молодежки ОНФ" по качеству работы общественного транспорта. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС заместитель руководителя исполкома Народного фронта, руководитель "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич.

"Первое место в топе (регионов с самым низким рейтингом - прим. ТАСС) занимают Тверская область и Республика Тыва, средний балл - 1,9. Брянская область, республика Бурятия имеют оценку 2,3, а Алтайский край, Псковская, Калужская, Волгоградская области имеют оценку 2,4", - сказал Кастюкевич.

По его словам, оценки были выставлены на основе опросов более 5 тыс. пассажиров, которые ставили оценку по пятибалльной шкале. В частности, участников опроса просили оценить интервалы движения, состояние остановок и транспорта, удобство маршрутов.

Кастюкевич отметил, что оценку 4,5 балла и выше не получил ни один регион. Лучшие результаты показала Адыгея (4,4), а также Мордовия и Сахалинская область (4).

В "Молодежке ОНФ" уточнили, что исследование проходило в январе и феврале в 79 регионах. Его результаты будут переданы в органы власти.

Теги
РоссияТверская областьВологодская областьТываБурятияМордовияАлтайБрянская областьКалужская областьПсковская областьСахалинская область
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