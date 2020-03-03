Бывший глава ДНР Трапезников стал сити-менеджером Элисты

ЭЛИСТА, 3 марта. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главы администрации Элисты, бывший глава Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Трапезников во вторник на внеочередном заседании Элистинского городского собрания избран на должность сити-менеджера Элисты. Об этом сообщил ТАСС глава города - председатель городского собрания Николай Орзаев.

"Сегодня на внеочередном заседании Элистинского городского собрания Дмитрий Трапезников, который исполнял обязанности главы администрации Элисты с 26 сентября 2019 года, избран на пост сити-менеджера города. Свои голоса за его кандидатуру отдали 19 депутатов из 23 принявших участие в голосовании. Оно было открытым", - сказал он.

На должность главы администрации Элисты, помимо Трапезникова, претендовали заместитель главы администрации Элисты Церен Шургучеев, пенсионер МВД Санл Эрендженов и пенсионерка, индивидуальный предприниматель Валентина Эрдниева. Еще один кандидат из подавших заявления был отсеян комиссией, поскольку не представил в полном объеме документы, и у него отсутствует необходимый стаж работы на руководящей должности или в муниципальной службе, пояснил Орзаев.

"Сегодня после выборов с Дмитрием Викторовичем Трапезниковым будет заключен контракт, в котором будут оговорены все условия его работы в должности сити-менеджера, и со среды [4 марта] он приступит к своим обязанностям", - уточнил он, отметив, что разделение функций и полномочий главы города Элисты и сити-менеджера повысит управляемость и снизит коррупционную составляющую.

Глава города и сити-менеджер

В ноябре 2019 года в Калмыкии приняли республиканский закон, который определил порядок избрания главы города из состава представительного органа власти. Согласно закону, глава города, избранный Элистинским городским собранием, исполняет также полномочия председателя горсобрания. Главу администрации города назначает Элистинское горсобрание по результатам конкурса, фактически это означает разделение должности главы.

В январе 2020 года депутаты избрали главой города Элиста - председателем горсобрания Орзаева, ранее занимавшего пост его председателя. А и.о. главы города - сити-менеджером - до проведения конкурса был назначен Трапезников, который с сентября 2019 года являлся и.о. главы города - главы администрации, совмещая обе должности.

Трапезникову 39 лет, он родился в Краснодаре, но в 1982 году вместе с семьей переехал в Донецк. Окончил Донецкую государственную академию строительства и архитектуры. После провозглашения независимости ДНР в 2014 году занимал различные руководящие должности в республике. Был заместителем председателя совета министров, а после гибели в результате теракта в августе 2018 года Александра Захарченко временно исполнял обязанности главы республики. К обязанностям и.о. сити-менеджера Элисты приступил в сентябре 2019 года.