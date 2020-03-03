Полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства" соберет на Ставрополье более 100 участников

ПЯТИГОРСК, 3 марта. /ТАСС/. Полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства" пройдет на Ставрополье 6 и 7 марта. Он соберет 115 участников из 19 регионов страны, сообщили журналистам во вторник организаторы мероприятия.

"6 и 7 марта в Пятигорске состоится региональный полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства" - проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Участники представят свои проекты в сфере туризма и поборются за возможность получить в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в индустрии гостеприимства. А также могут получить гранты на реализацию проектов, образовательные сертификаты, приглашения на стажировки и работу в ведущих туристических компаниях", - отметили организаторы.

Сообщается, что в течение двух основных дней полуфинала конкурсанты пройдут комплексную оценку деловых и личностных качеств. Они будут решать индивидуальные и групповые аналитические задания, представлять свои проекты, участвовать в обучающих мероприятиях с приглашенными экспертами. В программе - флешмобы и интеллектуальные игры, экскурсии по местным достопримечательностям, конкурсы, а также соревновательные мероприятия для журналистов. Как сообщают организаторы, к участию в региональном полуфинале "Горный воздух" приглашены 115 участников из 19 регионов РФ.

Конкурс "Мастера гостеприимства" стартовал в ноябре 2019 года и охватил всю Россию, на него поступило более 21,9 тыс. заявок. С февраля по апрель в девяти регионах страны проходят полуфиналы, победители которых поборются в общероссийском финале за 50 призовых мест. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". Соорганизатором конкурса выступает Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ).

АНО "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации - создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО "Россия - страна возможностей" возглавляет президент РФ.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.