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Распространение коронавируса нового типа

Встреча ассоциации друзей Крыма переносится вместе с Ялтинским форумом

Ялтинский форум перенесен из-за вспышки коронавируса, новая дата пока не определена

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Встреча ассоциации "Друзья Крыма" переносится в связи с переносом Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ). Об этом сообщил ТАСС во вторник заместитель председателя совета министров Крыма - постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

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"Встреча "Друзей Крыма", как и весь форум, переносится. Сейчас мы предупреждаем всех участников встречи - на эти мероприятия приезжают много иностранных гостей", - рассказал Мурадов.

Глава Крыма Сергей Аксенов 3 марта сообщил, что ЯМЭФ в 2020 году переносится с апреля на более поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса. Новые сроки пока не определены.

Международная ассоциация "Друзья Крыма" учреждена в Ялте в 2017 году. Ее цель продвижение интересов Крыма и популяризация информации о крымском референдуме и жизни в Крыму. Клубы "Друзей Крыма" как национальные подразделения одноименной ассоциации созданы в 36 странах, в том числе ЕС, Америки, Азии.

ЯМЭФ - ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, которое проводят в Крыму с 2015 года. В 2019 году в форуме приняли участие 4564 человека, включая 807 иностранных делегатов из 89 стран, было подписано 102 документа на общую сумму 215 млрд рублей.

Теги
РоссияКрымРаспространение коронавируса нового типа
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