Второй на Ямале рыбоводный завод по воспроизводству сиговых рыб построят до 2021 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Филиал Собского рыбоводного завода в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) - единственного в Арктике по воспроизводству ценных и исчезающих сиговых рыб - будет построен до конца 2020 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор завода Данил Эльтеков во вторник.

Собский рыбоводный завод был введен в эксплуатацию весной 2017 года. Строительство второго завода на реке Таз началось в 2019 году.

"В прошлом году мы провели эксперимент - вырастили там [на реке Таз] рыбу с 0,5 грамм до 15 и получили очень хорошие результаты по темпам роста, потому что планировалось лишь до 10 грамм дорастить. На базе знаний, которые мы получили, мы выдали техническое задание проектировщикам. Проект они сделали, уже прошли экспертизу в конце года и получили положительное заключение. Сегодня мы ждем, когда начнется строительство, до конца года должны построить", - сказал Эльтеков.

По его словам, там будут разводить такие виды рыб, как чир и муксун. "На данный момент идет речь о том, что на заводе будут разводиться чир и муксун. Из посадочного материала, который мы имеем на 2020 год, у нас есть только чир", - отметил он.

Собский рыбоводный завод был введен в эксплуатацию на реке Собь в ЯНАО весной 2017 года. Первый экспериментальный выпуск мальков прошел летом 2016 года. Строительство финансировало правительство ЯНАО и компания "Новатэк".