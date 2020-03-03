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Центр медисследований в Архангельске будет изучать продолжительность жизни в Арктике

Предполагается, что его создадут на базе Северного государственного медицинского университета

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Деятельность центра научных медицинских исследований в Арктике, который планируется создать в Архангельске, будет направлена на поиск и внедрение решений, которые позволят продлить продолжительность жизни человека в условиях Севера. Об этом сообщил журналистам во вторник замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.

В сентябре в ходе выездного заседания дискуссионного клуба ПОРА Архангельская область предложила создать центр комплексных научных медицинских исследований в Арктике на базе Северного государственного медицинского университета (СГМУ). Крутиков, который участвовал в обсуждении по видеосвязи, отметил важность создания такого центра и сказал, что предложение будет поддержано.

"Мы сейчас начали работу с медицинским университетом в Архангельске, где мы совместно с Минздравом прорабатываем идею создания федерального центра в области арктической медицины. Такой центр мог бы заняться комплексными медицинскими исследованиями в Арктике, в первую очередь направленными на то, чтобы продлевать человеческую жизнь и бороться с характерными для Арктики негативными процессами, которые влияют на здоровье и жизнь человека", - сказал Крутиков.

По его словам, важно найти решения, которые позволят снизить негативное влияние арктических условий на организм человека. Крутиков отметил, что подобные наработки уже существуют, но их нужно переводить в практические решения и внедрять на месте. По его мнению, центр в Архангельске позволит управлять этим процессом системно.

"Проект пока в стадии проработки, <...> будем смотреть с точки зрения программы развития", - добавил замминистра.

Теги
РоссияАрктика сегодняАрхангельская область
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