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Центр профилактики экстремизма с участием всех вузов региона создадут в Северной Осетии

Он станет третьим на Северном Кавказе - подобные центры созданы в Дагестане и Ставропольском крае

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 марта. /ТАСС/. Центр профилактики религиозного и этнического экстремизма в образовательных организациях Северной Осетии откроют на базе Северо-Осетинского госуниверситета им. К. Л. Хетагурова (СОГУ), сообщили во вторник в пресс-службе вуза.

"Эффективность работы центра будет выше при консолидации усилий образовательного и научного сообщества, а также при вовлечении и непосредственном участии самой молодежи и студенчества в процессе профилактики. Центр должен стать единым консолидированным органом профилактики экстремизма в образовательной сфере", - цитирует пресс-служба ректора СОГУ Алана Огоева.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе вуза, в работе центра будут принимать участие все вузы в республике. Он станет третьим на Северном Кавказе - подобные центры созданы в Дагестане и Ставропольском крае.

Основными задачами центра являются разработка и внедрение инструментов профилактики экстремизма в образовательной сфере и молодежной среде, реализация просветительских, образовательных, информационно-аналитических и культурных инициатив. В Центре также будет создана сетевая система для реализации программ и стратегий профилактики экстремизма в образовательных организациях РФ.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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