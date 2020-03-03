Рыбоводный завод в ЯНАО выпустит 14 млн мальков муксуна в реку Собь в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Собский рыбоводный завод, расположенный в Ямало-Ненецком автономном округе, - единственный в Арктике по воспроизводству ценных и исчезающих сиговых рыб - выпустит 14 млн мальков муксуна в реку Собь Обь-Иртышского бассейна в 2020 году, сообщил во вторник ТАСС генеральный директор завода Данил Эльтеков во вторник. В прошлом году предприятием было выпущено 10 млн мальков.

Запрет на вылов муксуна, находящегося на грани исчезновения, был введен на Ямале в 2014 году и действует до сих пор. Восстановить численность рыбы планируется в течение 10-12 лет.

"Мы с каждым годом меняем пропорциональность выпуска муксуна. В этом году мы увеличиваем пропорцию по муксуну до 14 млн", - сказал Эльтеков.

Муксун - пресноводная рыба из семейства сиговых. В длину достигает 0,75 м, весом до 8 кг. Встречается в реках Сибири, опресненных заливах Северного Ледовитого океана, в озерах на полуострове Таймыр, считается ценной промысловой рыбой, деликатесом. Внесен в перечень особо ценных видов водных биоресурсов.

Собский рыбоводный завод введен в эксплуатацию на реке Собь в ЯНАО весной 2017 года. Первый экспериментальный выпуск мальков прошел летом 2016 года. Строительство финансировало правительство региона и компания "Новатэк".