{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рыбоводный завод в ЯНАО выпустит 14 млн мальков муксуна в реку Собь в 2020 году

Восстановить численность рыбы планируется в течение 10-12 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Собский рыбоводный завод, расположенный в Ямало-Ненецком автономном округе, - единственный в Арктике по воспроизводству ценных и исчезающих сиговых рыб - выпустит 14 млн мальков муксуна в реку Собь Обь-Иртышского бассейна в 2020 году, сообщил во вторник ТАСС генеральный директор завода Данил Эльтеков во вторник. В прошлом году предприятием было выпущено 10 млн мальков.

Запрет на вылов муксуна, находящегося на грани исчезновения, был введен на Ямале в 2014 году и действует до сих пор. Восстановить численность рыбы планируется в течение 10-12 лет.

"Мы с каждым годом меняем пропорциональность выпуска муксуна. В этом году мы увеличиваем пропорцию по муксуну до 14 млн", - сказал Эльтеков.

Муксун - пресноводная рыба из семейства сиговых. В длину достигает 0,75 м, весом до 8 кг. Встречается в реках Сибири, опресненных заливах Северного Ледовитого океана, в озерах на полуострове Таймыр, считается ценной промысловой рыбой, деликатесом. Внесен в перечень особо ценных видов водных биоресурсов.

Собский рыбоводный завод введен в эксплуатацию на реке Собь в ЯНАО весной 2017 года. Первый экспериментальный выпуск мальков прошел летом 2016 года. Строительство финансировало правительство региона и компания "Новатэк".

Теги
РоссияАрктика сегодняЯмало-Ненецкий автономный округ
Реклама на ТАСС
Татарстан планирует использовать SberCloud для изменения системы госуправления
Одним из выбранных пилотных направлений станет система "Мои субсидии"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС