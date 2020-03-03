Дети в КБР откроют для себя космос через астрофотографию благодаря президентскому гранту

НАЛЬЧИК, 3 марта. /ТАСС/. Обучающий проект авторов из Кабардино-Балкарии (КБР) "Открывая космос" получил поддержку Фонда президентских грантов. Дети и подростки, увлекающиеся фотографией и астрономией, смогут вместе со своими преподавателями наблюдать и фотографировать звездное небо, написать авторские проекты и делать свои открытия в астрономии, сообщил ТАСС во вторник автор проекта Кантемир Давыдов.

"Открывая космос" - это первый проект в Кабардино-Балкарии, направленный на формирование основ знаний в области астрономии и астрофотографии среди детей и подростков, их родителей, а также руководителей общеобразовательных учреждений и учителей, привлеченных к преподаванию предмета "астрономия". Мы получили поддержку Фонда президентских грантов и уже приступаем к его реализации", - сказал Давыдов.

Проект, направленный на популяризацию науки, включает в себя еженедельные практические астрономические наблюдения, лекции и конкурс астрофотографии. "За время реализации проекта не менее 300 детей, подростков, их родителей, преподавателей астрономии общеобразовательных школ примут участие в теоретических и практических занятиях по астрономии и астрофотографии, смогут увидеть космические объекты собственными глазами и провести исследовательские работы. Мы решили приобрести какой-то комплект оборудования, который позволит проводить выездные занятия с детьми. Мы определили площадки: пара площадок в Нальчике, в пределах городской черты и в Черекском, Урванском и Эльбрусском районах", - отметил он.

В рамках проекта состоятся более двух десятков занятий под руководством квалифицированных специалистов, которые будут заниматься с небольшими группами детей (10 человек), учащихся Детской академии творчества "Солнечный город". Еще десяток массовых занятий запланировано в школах города Нальчика и в оздоровительном лагере "Кавказ". Среди участников будет проведен конкурс работ по астрофотографии, итоги которого подведет конкурсная комиссия в конце работы проекта. "Специалисты проявили к проекту большой интерес и оказывают нам всяческую помощь и поддержку", - отметил он.

Глаза, объектив фотокамеры, телескоп

Для реализации проекта будет приобретены профессиональные камеры по астросъемкам, которые помогут детям сделать свои открытия в звездном небе.

"Открытия совершают любители и когда смотришь в небо через объектив, ты видишь одно, через телескоп - совсем другое, а фотография тебе выдает абсолютно другое изображение звездного неба, чем ты увидел сам. И вообще идея о проекте зародилась с моего увлечения астрофотографией. Хотелось самому глубже изучить вопрос, но оказалось, что в республике астрономии как таковой нет, а уж астрофотографией и вовсе никто не занимается", - добавил Давыдов.

Проект будет завершен 30 июня, а по его итогам уже планируется продолжение. Так, авторы планируют создать сеть площадок, чтобы любой желающий мог туда проехать и посмотреть звездное небо. "У нас уникальные места в том же урочище Уштулу и на плато Канжал. Дорога сносная, а ночи там ясные и звезды такие большие и близкие, такой красоты ни в одном городе не увидишь", - добавил собеседник агентства, отметив, что и эти площадки вызовут большой интерес.

В 2020 году победителями первого конкурса президентских грантов стали 2017 некоммерческих организаций со всех регионов страны. Они получат в общей сложности 4,1 млрд рублей. На первое место как по количеству проектов, так и по сумме грантов вышло направление "Сохранение исторической памяти", связанное с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Прием заявок на второй конкурс начнется 26 февраля. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщал, что общая сумма поддержки НКО за три года составила более 44 млрд рублей.