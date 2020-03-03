Власти КЧР просят ввести в регионе налоговый режим, снижающий нагрузку на предпринимателей

ЧЕРКЕССК, 3 марта. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) обратились в Минфин с просьбой ввести в республике специальный налоговый режим для самозанятых с целью снижения налоговой нагрузки на предпринимателей. Об этом сообщил во вторник глава региона Рашид Темрезов на совещании по вопросам социально-экономического развития КЧР с участием полпреда президента в СКФО Юрия Чайки.

"В целях снижения налоговой нагрузки на предпринимателей правительство республики обратилось в адрес Министерства финансов РФ с просьбой ввести на территории субъекта новый специальный налоговый режим, который в настоящее время апробируется в 23 субъектах Российской Федерации", - сказал Темрезов.

По его словам, что в Карачаево-Черкесии уже начата работа по ознакомлению населения предпринимательского сообщества с новым налоговым режимом. "Уже можно с уверенностью сказать, что есть заинтересованность в введении данного режима в Карачаево-Черкесии", - отметил Темрезов.

Он сообщил, что по итогам 2019 года численность зарегистрированных безработных в КЧР снизилась на 6% к уровню 2018 года, превысив 2,7 тыс. человек, что составляет 1,4% от численности экономически активного населения республики. Общий уровень безработицы в республике составляет 10,3% (в СКФО - 11,1%, в РФ - 4,6%).

Налоговый режим для самозанятых начал действовать с января 2019 года в четырех пилотных регионах России: в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. С 2020 года он действует в 23 субъектах, а до конца года будет введен на территории всей страны. Новый режим не предусматривает обязательную регистрацию всех самозанятых и является добровольным.