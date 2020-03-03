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Дома "Юнармии" откроют во всех районах Ставрополья

В настоящее время в крае уже работают 13 патриотических центров

СТАВРОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют открыть Дома "Юнармии" в каждом районе края к концу 2020 года. Об этом во вторник сообщили журналистам в региональном управлении по информационной политике.

"Сегодня в крае уже работают 13 патриотических центров (Домов "Юнармии") <…> Центры открыты на базе организаций дополнительного образования и до конца года появятся во всех городах и районах Ставрополья", - говорится в сообщении.

Создание центров позволяет развивать систему военно-патриотического воспитания детей и молодежи в крае. На сегодняшний день в школах Ставрополья насчитывается 683 военно-патриотических объединения, в состав которых входят более 5 тыс. детей.

Концепция создания центров юнармейской подготовки предполагает открытие Домов "Юнармии" практически во всех российских регионах. Первым в этой сети открылся в 2018 году Центральный дом "Юнармии" в Москве. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" создано по инициативе Министерства обороны РФ в 2016 году. Членами движения являются россияне в возрасте от восьми до 18 лет. Штабы организации работают во всех регионах страны.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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