Васильев назначил в правительстве Дагестана вице-премьера на вакантное с 2018 года место

МАХАЧКАЛА, 3 марта. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев назначил врио заместителя правительства республики, который будет курировать строительную сферу и должность которого была вакантна с ноября 2018 года. Им стал бывший первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Инсаф Хайруллин, сообщили ТАСС во вторник в администрации главы и правительства региона.

Нынешний состав правительства Дагестана был сформирован 9 ноября 2018 года. С тех пор вакантной оставалась должность восьмого заместителя председателя правительства Дагестана.

"Сегодня указом главы Дагестана Владимира Васильева Инсаф Рашитович Хайруллин назначен временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства республики, он будет курировать строительную отрасль", - сказал собеседник агентства.

По его словам, до назначения Хайруллина строительную сферу в правительстве Дагестана курировал вице-премьер Владимир Лемешко.

"Перед новым вице-премьером стоят задачи по приведению в порядок такой большой и сложной отрасли как строительство. В первую очередь, это вопросы незаконно построенных объектов, участия республики в федеральных программах по предоставлению жилья молодым семьям, сиротам и другим льготным категориям граждан, по расселению из ветхого и аварийного жилья", - добавил представитель администрации.

Инсаф Хайруллин родился в 1970 году в Казани. Учился в Казанском государственном университете и Казанском финансово-экономическом институте, является кандидатом экономических наук. С 2005 по 2007 год работал замминистра экономики и промышленности, с 2007 по 2010 - замминистра экономики Татарстана. С 2010 по 2014 год был первым замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана. С 2018 года Хайруллин работал генеральным директором ООО "Декса-Казань".