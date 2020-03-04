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75-летие Победы

В Бурятии издадут книгу об эвакуационных госпиталях в Улан-Удэ к 75-летию Победы

Она будет продолжением издания "Жить, чтобы помнить", выпущенного к 70-летию Победы

УЛАН-УДЭ, 4 марта. /ТАСС/. Книгу памяти об эвакуационных госпиталях, работавших в Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны, издадут в Бурятии к 75-летию Победы. Об этом сообщила в среду журналистам начальник отдела по вопросам социальной сферы администрации Октябрьского района Улан-Удэ Наталья Ильина.

"К 75-летию Великой Победы в Улан-Удэ будет издана книга, рассказывающая об эвакуационных госпиталях, которые работали в годы войны в столице Бурятии и где лечили эвакуированных больных, раненных. В нашем городе располагалось 14 эвакогоспиталей - в основном они занимали здания и помещения школ. На сегодня материалы для книги практически собраны. В преддверии празднования Дня Победы мы планируем книгу выпустить", - сказала Ильина.

Она напомнила, что к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в Улан-Удэ была издана книга "Жить, чтобы помнить". В ней рассказывается о Мемориале воинам, умершим от ран в госпиталях - памятник был построен в 1975 году, к 30-летию Победы, на братской могиле солдат в Улан-Удэ.

"Книга об эвакогоспиталях будет продолжением издания, вторым томом", - пояснила Ильина, добавив, что, как и первый том, она появится во всех библиотеках столицы Бурятии - национальной, городской, юношеской и в школьных библиотеках. Основная задача, отмечают в городской администрации, - познакомить подрастающее поколение с теми событиям, которые происходили в Улан-Удэ, в Бурятии в период Великой Отечественной войны.

Над вторым томом работают учащиеся тех школ, в которых располагались эвакогоспитали, сотрудники Госархива Бурятии, сотрудник Музея министерства здравоохранения республики. Отдельная глава издания будет посвящена медикам, которые работали в эвакогоспиталях в Улан-Удэ.

Всего в Бурятии в эвакуационных госпиталях во время Великой Отечественной войны врачи и медсестры смогли вылечить, поставить на ноги более 30 тыс. раненых и больных, они провели более 16 тыс. операций. Улан-Удэ вписан в книгу "Городов Победы".

Теги
РоссияБурятияДальний Восток75-летие Победы
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