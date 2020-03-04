Первые два объекта передали в пользование музею-заповеднику "Владивостокская крепость"

ВЛАДИВОСТОК, 4 марта. /ТАСС/. Федеральный музей-заповедник "Владивостокская крепость" получил в безвозмездное пользование первые два объекта самой крепости и объявил аукционы на их содержание. Об этом сообщила в среду ТАСС первый заместитель директора музея Наталья Мальцева.

Владивостокская крепость - это комплекс защитных сооружений, возведенных во Владивостоке в XIX-XX веках для защиты города от нападения с моря и борьбы с возможной высадкой вражеского десанта. В 2018 году Министерство культуры РФ предложило создать на базе Владивостокской крепости федеральный музей-заповедник. Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2018 года одобрил эту идею. О создании музея-заповедника было объявлено в феврале 2019 года.

"Администрацией города нам переданы на условиях безвозмездного пользования два объекта: Новосильцевская батарея и форт Поспелова. Сейчас проходят аукционы по санитарному содержанию и обеспечению безопасности на этих объектах. Мы планируем расчистить территорию, сделать их более доступными и комфортными для горожан, провести противоклещевую обработку. Также предусмотрены отсыпка дорожек и планировка территории с учетом сохранения целостного облика и технического состояния объектов", - рассказала Мальцева.

По ее словам, на двух объектах в текущем году уже запланированы первые мероприятия, в том числе музыкальный пикник и детский фестиваль на форте Поспелова, и с 21 марта, в дни весенних каникул, там появятся первые группы школьников. Новосильцевская батарея будет задействована в экскурсионной программе музея-заповедника.

"Ожидаем, что в этом году еще более пяти объектов крепости перейдут в пользование музея. В дальнейшем, когда будет решен вопрос с передачей и земельных участков, примыкающих к этим объектам, будут произведены дополнительные работы по созданию на них необходимой инфраструктуры", - отметила заместитель директора музея.

Исторический памятник Владивостокской крепости, возведенной на территории города в 1899-1914 годах, состоит из 124 объектов, включающих более 500 сооружений: береговых батарей, фортов, капониров и других объектов. Комплекс вошел в число самых мощных приморских крепостей мира. К началу русско-японской войны в 1904 году она включала три форта, девять полевых укреплений, 20 сухопутных батарей и 23 береговых батареи. После окончания войны и потери Порт-Артура Владивосток оказался единственным укрепленным городом и военно-морской базой флота в регионе.