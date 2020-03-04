Первый музыкально-спортивный фестиваль "Ритм гор" состоится в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 4 марта. /ТАСС/. Музыкально-горнолыжный фестиваль "Ритм гор" пройдет с 7 по 9 марта на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР). Об этом сообщает пресс-служба компании "Курорты Северного Кавказа".

"С 7 по 9 марта на "Архызе" пройдет первый музыкально-горнолыжный фестиваль "Ритм гор". Он соберет ди-джеев, музыкантов, профессиональных райдеров, художников, творческих деятелей и любителей активного горного отдыха", - сообщили в пресс-службе.

Гостей и участников фестиваля ждут мастер-классы от профессионалов на трассах сноупарка, уроки уличного искусства, вечеринка под открытым небом и ночные развлечения с хедлайнерами фестиваля.

Как отмечается, для гостей из Ростова-на-Дону, Краснодара, Ставрополя и Новороссийска будет организован трансфер.

Ранее сообщалось, что соревнования по сноуборду и лыжному фристайлу 29 февраля впервые прошли на трассах сноупарка на курорте "Архыз". Сноупарк на курорте "Архыз" создан на высоте 2,5 тыс. метров, общая протяженность всех его маршрутов составит 1,5 км. Один из маршрутов парка включает в себя различные фигуры, волны и контруклоны, которые подходят для детей и новичков.

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - действует более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры.