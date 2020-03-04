Государственная инвентаризация лесов пройдет впервые в Дагестане в 2020 году

МАХАЧКАЛА, 4 марта. /ТАСС/. Специалисты проведут первую государственную инвентаризацию лесов в Дагестане, работы начнутся в мае текущего года. Об этом сообщила в среду журналистам замначальника отдела по взаимодействию со СМИ ФГБУ "Рослесинфорг" Лариса Бурлуцкая.

"Работы по государственной инвентаризации лесов в части определения количественных и качественных характеристик лесов впервые в 2020 году будут проводиться на территории Республики Дагестан", - сообщила Бурлуцкая.

По словам начальника Управления государственной инвентаризации и учета лесов ФГБУ "Рослесинфорг" Станислава Федорова, выполнение данных работ "крайне важно, так как актуальные материалы лесоустройства давностью до 10 лет на территории лесов республики отсутствуют полностью, а на 15 % площади Дагестана лесоустройство не проводилось никогда".

"Государственная инвентаризация лесов позволит получить полную информацию о современном состоянии всех лесов Республики Дагестан, что необходимо для организации эффективного управления лесами, их охраны и защиты", - приводит Бурлуцкая слова Федорова.

Леса Дагестана, как отметила представитель Рослесинфорга, произрастают в различных условиях, что затрудняет работы по их инвентаризации и требует не только специальных знаний, но и физической выносливости. "В рамках проведения работ по определению количественных и качественных характеристик лесов, которые начнутся в середине мая, будет заложено 322 постоянные пробные площади на территории 22 лесничеств общей площадью 528 тыс. га. Работы будут выполнять сотрудники семи филиалов ФГБУ "Рослесинфорг", - отметила Бурлуцкая.

Она добавила, что с целью качественной организации и проведения работ в первой половине апреля состоится совещание в министерстве природных ресурсов и экологии Дагестана с участием департамента лесного хозяйства по Южному федеральному округу, комитета по лесному хозяйству Дагестана, пограничного управления ФСБ России по Дагестану, республиканского управления МЧС, МВД на котором планируется обсудить вопросы организации полевых работ и межведомственного взаимодействия. В прошлом году специалисты Рослесинфорг успешно выполнили государственную инвентаризацию лесов на территории регионов со схожими природными условиями - Ингушетии и Чечни, заключила Бурлуцкая.