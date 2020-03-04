В Крыму установят пилотный опреснитель морской воды

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 марта. /ТАСС/. Пилотную установку по опреснению морской воды планируют построить власти Крыма в одном из приморских поселков у Судака, сообщил глава республики Сергей Аксенов в среду по видеоконференцсвязи в ходе совещания у полномочного представителя президента РФ в ЮФО Владимира Устинова.

Крым испытывает проблемы с водоснабжением и орошением земель с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу. Канал обеспечивал около 90% потребности полуострова в воде, как в питьевой, так и для орошения сельхозземель.

"На базе одного приморского поселка, скорее всего это будет Судакский регион, или Веселое, или Морское, будет установлена пилотная установка по опреснению морской воды", - сообщил Аксенов.

Он отметил, что опреснение морской воды обойдется для потребителей дороже. По его словам, себестоимость одного кубометра опреснения воды, по предварительным расчетам, составляет свыше 85 рублей, тогда как сейчас стоимость воды для потребителей составляет 31,55 рублей.

"Для мелиорации это вообще не подойдет. Это астрономическая сумма. Для бытовых нужд воды пока достаточно. Но, пилотный проект, совместно с рядом предприятий, которые входят в фонд "Сколково", разрабатываем. После ее испытания будет понятна целесообразность и необходимость их строительства", - подчеркнул Аксенов. Он не уточнил сроков строительства установки.

Очистные сооружения в Евпатории и Красноперекопске

Уровень обеспеченности населения чистой водой в Крыму по нацпроекту "Экология" доведут до 86,2%. Аксенов сообщил, что до 2022 года в республике планируют построить очистные сооружения в Евпатории и Красноперекопске.

"В общей сложности те мероприятия, которые будут проводиться, позволят довести уровень обеспечения населения качественной водой до 86,2%. На сегодняшний день идет проектирование станций водоочистки в Красноперекопске и Евпатории мощностью 15 тыс. и 45 тыс. кубометров в сутки соответственно. Работы будут закончены к 2022 году", - сказал он.

По словам главы республики, сейчас обеспеченность качественной водой в Крыму составляет 77%. Наиболее необеспеченными качественной питьевой водой городами в этом плане являются Евпатория, Саки, Красноперекопск, а также Красноперекопский и Первомайский районы. В рамках национальных проектов на мероприятия по обеспечению жителей Крыма качественной водой предусмотрено 3,6 млрд рублей.

О водоснабжении Крыма

Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов 7 октября 2019 года сообщал ТАСС, что потребность Крыма и Севастополя в воде планируют полностью закрыть к 2025 году после реконструкции водовода и Межгорного водохранилища.

Благодаря поддержке Минприроды России в Крыму реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения населения полуострова. В частности, в сентябре 2016 года завершилось строительство трех водозаборов, пробурено 36 скважин, общий объем подаваемой воды составил 195 тыс. кубометров в сутки, что позволило обеспечить питьевой водой около 400 тыс. жителей восточного Крыма по временной схеме, которая эксплуатируется до настоящего времени.

Строительство тракта водоподачи от перечисленных водозаборов завершится к 2022 году. Феодосия, Судак, Керчь, а также населенные пункты Ленинского района будут в полном объеме обеспечены качественной питьевой водой. В некоторых крымских селах, в которых на протяжении 15-20 лет вода подавалась по часам, уже налажено круглосуточное водоснабжение.

Президент России Владимир Путин 10 января 2020 года раскритиковал власти Крыма за отсутствие внимания к решению вопроса водоснабжения и водоотведения.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру. Общий объем ее финансирования с учетом последних корректировок составляет 961,2 млрд рублей.

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