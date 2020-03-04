Строительство дамбы на реке Лаба завершат в Адыгее к концу 2020 года

МАЙКОП, 4 марта. /ТАСС/. Строительство защитной дамбы на реке Лаба в Кошехабльском районе Адыгеи, на которое направлено 54 млн рублей федеральных и республиканских средств, будет завершено к декабрю 2020 года. Об этом ТАСС сообщил в среду руководитель управления по охране окружающей среды и природным ресурсам республики Сергей Колесников.

"Дамба на реке Лаба в районе села Вольного Кошехабльского района республики решит проблему частого подтопления населенного пункта. Мы завершим начатое в минувшем году строительство к декабрю, на эти цели из федерального из республиканского бюджетов было направлено 54 млн рублей", - сказал он.

Актуальность проблемы была озвучена перед федеральным центром еще в 2014 году, когда началась подготовка проектно-сметной документации на строительство дамбы. Село Вольное имеет большую протяженность, через него проходит федеральная трасса, пояснил собеседник агентства.

"В этом году дамба на реке Лаба станет единственным возведенным защитным объектом на реке. В целом же на противопаводковые мероприятия власти республики направят свыше 103 млн рублей, это чуть менее, чем в минувшем - 131 млн рублей", - добавил Колесников.

По предварительным данным представителей гидрометцентров регионов юга страны, первая волна паводка ожидается в третьей декаде марта. В это время на высоте до 1,5 тыс. м в горах Карачаево-Черкесии начнется таяние снега, запасов которого достаточно. Это обусловит повышенную водность крупных рек - Кубани, Лабы, истоки которых берут начало в Карачаево-Черкесии. Вторая паводковая волна ожидается с началом таяния ледников в высокогорье, это, ориентировочно, конец мая - июль. В настоящее время уровень рек на территории Кубани и Адыгеи находится в норме.

Основная часть рек республики берет начало в предгорье и горах, паводки возможны в любое время года. Опасному воздействию паводковых вод на территории Адыгеи подвергается 83 населенных пункта, в которых проживают 70,5 тыс. человек и расположено свыше 21 тыс. га (6%) сельхозугодий. Ежегодный ущерб от паводков в среднем достигает свыше 200 млн рублей. Катастрофическим был паводок в июне 2002 года, материальный ущерб тогда превысил 1,5 млрд рублей.