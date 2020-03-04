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Utair будет перевозить пассажиров из Грозного на самолетах большей вместимости

В конце года планируется поступление новых Boing 737-800 на 186 мест

ГРОЗНЫЙ, 4 марта. /ТАСС/. Авиакомпания Utair в 2020 году заменит самолеты направления Москва - Грозный на воздушные судна большей вместимости. Уже в апреле грозненский аэропорт будет обслуживать новый Boing 737-800 на 186 мест, сообщила в среду пресс-служба главы и правительства республики по итогам рабочей встречи министра транспорта и связи Чечни Рамзана Черхигова с президентом авиакомпании Павлом Пермяковым.

"На данный момент у нас летает самолет Boing 737-500 вместимостью 117 человек. В конце 2020 года планируется поступление новых Boing 737-800, и все суда будут заменены на новые. Уверен, снижение тарифов значительно увеличит количество пассажиров, пользующихся воздушным транспортом", - передает пресс-служба слова Черхигова.

Как сообщается, парк аэропорта Грозного уже до конца весны пополнится новым самолетом с увеличенным количеством пассажирских мест.

"С учетом увеличения количества пассажиров, пользующихся авиатранспортом при поездках в Чеченскую Республику и обратно, в апреле 2020 года грозненский аэропорт будет обслуживать самолет Boing 737-800 вместимостью 186 пассажиров", - цитирует также пресс-служба министра.

Пассажиропоток грозненского аэропорта в 2018 году увеличился на 30% и составил 458 тыс. пассажиров. В 2019 году ожидался рост до 600-700 тыс. человек. В аэропорту ежедневно выполняется в среднем более 10 рейсов различных авиакомпаний, в том числе в Стамбул, Бишкек, Ростов-на-Дону.

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РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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