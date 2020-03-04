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Новая система обращения с ТКО

Красноярский край вложит в инфраструктуру обращения с ТКО 4,2 млрд рублей до 2028 года

В регионе планируют построить 12 новых, реконструировать 10 действующих полигонов и приобрести 15 мусоросжигательных комплексов для северных и арктических территорий

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Объем вложений в создание инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Красноярском крае до 2028 года составит 4,2 млрд рублей. Об этом на круглом столе в региональном законодательном собрании в среду сообщил министр экологии края Павел Корчашкин.

Реформа обращения с ТКО началась в РФ в январе 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Целевые показатели реформы отражены в нацпроекте "Экология".

"Согласно актуализированной (в конце 2019 года - прим. ТАСС) территориальной схеме, до 2028 года нам предстоит построить 12 новых и реконструировать 10 действующих полигонов, приобрести 15 обеззараживающих (мусоросжигательных) комплексов для северных и арктических территорий, организовать 12 сортировочных линий. Необходимый объем финансирования составляет 4,2 млрд рублей", - сказал Корчашкин.

Он отметил, что строительство полигонов в красноярских арктических условиях экономически нецелесообразно. "Поэтому в территориальной схеме предусмотрено приобретение мусоросжигательных комплексов для арктических, северных территорий", - подчеркнул министр, добавив, что в федеральный центр уже отправлены заявка и экономическое обоснование на приобретение восьми таких комплексов.

По его словам, в рамках госпрограммы по охране окружающей среды в 2020-2022 годах предусмотрено финансирование на сумму 677 млн рублей. Эти средства будут направлены на разработку проектно-сметной документации и строительство полигонов, разработку проектно-сметной документации для рекультивации несанкционированных свалок, установку контейнеров.

В 2019 году из-за отсутствия необходимой инфраструктуры в регионе не были определены региональные операторы в четырех технологических зонах на севере края. В конце 2019 года с учетом рекомендаций Российского экологического оператора была создана Северная технологическая зона, объединившая Туруханскую, Богучанскую, Мотыгинскую, Эвенкийскую и Кодинскую технологические зоны. С 1 января 2020 года оператором единой зоны стало краевое государственное учреждение "Автоспецбаза".

О нацпроекте

Нацпроект "Экология" разработан на период до 2024 года. В него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется направить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).

Теги
РоссияАрктика сегодняКрасноярский крайНовая система обращения с ТКО
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