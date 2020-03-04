"Стена героев" с фотографиями 100 ветеранов открылась в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 4 марта. /ТАСС/. Первая "Стена героев" с фотографиями 100 ветеранов Великой Отечественной войны открылась в Грозненском государственном нефтяном техническом университете им. академика Миллионщикова (ГГНТУ), сообщили в среду ТАСС в пресс-службе вуза.

"Стена героев" вместила около 100 фотографий ветеранов Великой Отечественной войны, в числе которых один преподаватель и пятеро студентов Грозненского нефтяного университета, впоследствии пополнившие список чеченцев, удостоенных звания "Герой Советского Союза". Значимость открытию мемориального стенда придало участие в торжественной церемонии российского космонавта, Героя России Сергея Ревина. Фотографии на стендах учащиеся смогут забрать на акцию "Бессмертный полк", затем их снова возвращают на стенд университета до следующего года", - отметили в пресс-службе.

По данным вуза, в феврале такие стенды открылись в Кабардино-Балкарии, в марте запланированы открытия в Махачкале, Владикавказе и Магасе, в апреле - в Черкесске и Пятигорске.

Проект "Стена героев", приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, удостоен гранта президента РФ, в рамках которого на выделенные средства (более 2 млн рублей) планируется установка стендов с фотографиями участников войны в 15 образовательных учреждениях в семи регионах Северного Кавказа. Главная цель проекта - сохранение исторической памяти и формирование у молодежи округа патриотических взглядов ценностей.