В Чечне снизят цены на рейсы "Ютэйр" чтобы увеличить пассажиропоток в местном аэропорту

ГРОЗНЫЙ, 4 марта. /ТАСС/. Власти Чечни договорились с руководством ПАО "Ютэйр" снизить цены на авиаперевозки, чтобы увеличить пассажиропоток в грозненском аэропорту, и чтобы жителям республики не приходилось летать из соседних регионов с более низкими ценами на авиабилеты, написал в своем аккаунте в Instagram министр транспорта и связи Чечни Рамзан Черхигов.

Ранее сообщалось, что власти Чечни ведут переговоры с S7 Airlines о начале полетов из Грозного в Москву, чтобы развить конкуренцию между авиакомпаниями, совершающими рейсы из Чечни. По мнению руководства региона, это позволит снизить цены на билеты. Сейчас рейсы в столицу обслуживают три авиакомпании - "Ютэйр", "Руслайн" и "Аэрофлот".

"В связи с более высокими тарифами на авиабилеты, жители республики пользуются рейсами из соседних регионов, подобная практика, на мой взгляд, недопустима. По итогам встречи с руководством ПАО "Ютэйр", были достигнуты следующие договоренности: во-первых, стоимость билетов [в Москву] снижена на 20% с 4085 рублей до 3200 рублей при бронировании билета за 14 дней до вылета. В то же время, будет проводиться анализ наполняемости самолета, и данная стоимость будет смещаться к дате вылета", - написал Черхигов.

По его словам, также аэропорт намерен предоставлять скидки на авиабилеты, что позволит увеличить пассажиропоток.

"Также прекратится практика "снижения [количества] рейсов", а именно, начиная с апреля текущего года, ежемесячное количество рейсов будет на уровне не ниже 85. За счет предоставления скидки аэропортом, стоимость билета будет и дальше снижена до 2,3 тыс. рублей. Уверен, снижение тарифов значительно увеличит количество пассажиров, пользующихся воздушным транспортом", - добавил министр.

Пассажиропоток грозненского аэропорта в 2018 году увеличился на 30% и составил 458 тыс. пассажиров. В 2019 году ожидался рост до 600-700 тыс. человек. В аэропорту ежедневно выполняется в среднем более 10 рейсов различных авиакомпаний, в том числе в Стамбул, Бишкек, Ростов-на-Дону.