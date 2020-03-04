Крупные свалки в курортном районе Ставрополья ликвидируют к 2023 году

СТАВРОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Власти Ставропольского края планируют ликвидировать три крупные свалки в курортном районе Кавказских Минеральных Вод к 2023 году по национальному проекту "Экология". Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе краевого министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"Минприроды Ставрополья активно включилось в реализацию проекта "Чистая страна", согласно которому к 2024 году планируется ликвидация четырех закрытых свалок. <…> Работы по ликвидации трех свалок в Железноводске, Пятигорске и Лермонтове должны быть завершены в 2022 году", - говорится в сообщении.

Помимо свалок, находящихся в курортном регионе, на Ставрополье к 2024 году будет ликвидирована свалка в городе Нефтекумске. Размер свалки в городе Железноводске составляет порядка 3,5 га, в Пятигорске - 13,8 га, в Лермонтове - 4,4 га, в Нефтекумске - порядка 3,8 га.

После ликвидации объектов на территории будет проведена рекультивация, земли можно будет вернуть в оборот. По прогнозам властей, ликвидация мусорных полигонов позволит улучшить качество жизни порядка 288,8 тыс. жителей края.

Национальный проект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина и включает в себя 11 федеральных проектов. Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется направить 4,041 трлн рублей.