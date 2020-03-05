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АмГУ выпустит в этом году первых инженеров для космодрома, полностью обученных в Приамурье

Летом защитят дипломы 13 выпускников первого набора. Из них 10 человек получат работу на космодроме, а трое продолжат обучение в магистратуре
Космодром Восточный в Амурской области Егор Алеев/ТАСС
Описание
Космодром Восточный в Амурской области
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 5 марта. Амурский государственный университет (АмГУ) в 2020 году впервые в своей истории выпустит бакалавров-инженеров аэрокосмической отрасли, прошедших обучение только в Амурской области. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал декан инженерно-физического факультета АмГУ Аркадий Козырь.

Университет является главным источником кадров в Амурской области для располагающегося в городе Циолковском космодрома Восточного. Строительство космодрома ведется с 2012 года, возведение его второй очереди началось в 2019 году. Оно предполагает создание стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующую инфраструктуру.

"В 2015 году в университете была создана кафедра "Стартовые и технические ракетные комплексы", на базе которой студенты университета получили возможность проходить полный курс обучения по космическим программам без выездов для окончания образования в другие университеты. Такими партнерами для АмГУ по другим существующим программам продготовки специалистов аэрокосмической отрасли являются Московский авиационный институт или Южно-Уральский государственный университет. Но в этом году мы впервые выпускаем бакалавров, которые учились лишь в АмГУ и при поддержке космодрома Восточного", - рассказал Козырь.

Он добавил, что в первом наборе было 20 человек, из них 13 добрались до последнего курса и будут летом защищать дипломы. 10 выпускников сразу забирает к себе на работу космодром, еще трое решили остаться в магистратуре. По словам декана, потребность космодрома в кадрах все еще высока, и этот проект готов забирать на работу больше выпускников, чем готовит вуз.

С 2015 по 2017 год АмГУ трижды становился победителем конкурса проектов Министерства образования и науки РФ по подготовке кадров для оборонно-промышленного комплекса "Новые кадры ОПК". Здесь были открыты базовая кафедра "Системы наземной космической инфраструктуры" и информационно-аналитическое управление реализации образовательных программ для кадрового обеспечения объектов инженерной инфраструктуры космодрома. В АмГУ также работают направления "Химическая технология", "Ракетные комплексы и космонавтика", "Технология геологической разведки" "Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов". В 2019 году АмГУ стал членом Международного инновационного космического альянса BRAIA ("Belt and Road" Aerospace Innovation Alliance).

Кадры для космодрома готовят с детства

Строительство столь крупного аэрокосмического проекта на территории Амурской области предъявило новые запросы к системе школьного образования. Как рассказали ТАСС в пресс-службе правительства Амурской области, в школах Благовещенска, Зеи, Шимановске и ЗАТО Углегорск действуют уже 16 аэрокосмических классов, где обучаются более 400 школьников.

"Планы профильных классов предусматривают изучение математики, физики, информатики и информационно-коммуникационных технологий на углубленном уровне, а также элективные предметы по космонавтике и астрономии, ракетомоделированию, авиамоделированию, инженерной графике. По результатам обучения в указанных классах обучающимся выдаются школьные сертификаты", - пояснили ТАСС в пресс-службе правительства.

В 2017 году в российские школы вернулся предмет "Астрономия", но в Приамурье изучение этой дисциплины не прерывалось. Амурские ребята изучали науки о небесных телах в рамках элективных курсов. Специалистов для работы на космодроме также обучают не только в Амурском госуниверситете, но и в пяти колледжах. Там готовят слесарей, электромонтеров, строителей, проектировщиков и других специалистов.

Теги
РоссияАмурская областьДальний Восток
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