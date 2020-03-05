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Строительство центра инноваций "Балтийская долина" в Калининграде займет четыре года

Как сообщил губернатор региона Антон Алиханов, под основной комплекс отводится земля площадью почти 8 га на острове Октябрьский

КАЛИНИНГРАД, 5 марта. /ТАСС/. Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Балтийская долина - Хьюмантек", ориентированный на разработку технологий и продуктов для увеличения продолжительности и повышения качества жизни людей, может быть построен в Калининграде в течение четырех лет. Под проект выделяется до 8 га земли на острове Октябрьский в центральной части города, сообщил ТАСС губернатор Антон Алиханов.

Инициатором проекта выступил Балтийский федеральный университет (БФУ) им. Иммануила Канта. Президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения по его реализации и определить источники финансирования строительства центра и его функционирования, в том числе из федерального бюджета, до 1 июня 2020 года.

"Под основной комплекс инновационного научно-технологического центра [ИНТЦ "Балтийская долина - Хьюмантек"] отводится площадка на острове Октябрьский. Это почти 8 га, еще 6,5 га имеют статус экспериментальной площадки. Объем инвестиций в создание ИНТЦ оценивается примерно в 11 млрд рублей, и эта сумма включает и строительство объектов, и приобретение оборудования. Надеемся, что получится построить такой комплекс за четыре года. Оснований для задержки пока нет", - сказал Алиханов.

Специализацией центра станут здоровьесбережение, реабилитационные технологии, разработка пищевых и промышленных биотехнологий, включая углубленную переработку вторичных биоресурсов, персонализированное питание, а также инжиниринг и промышленный дизайн, отметил губернатор. "Мотивы для создания такого комплекса в Калининградской области очевидны. Принимая во внимание небольшие запасы полезных ископаемых и специфическое географическое положение нашего региона, главный вектор развития нашей территории мы видим в развитии здесь человеческого капитала и стимулировании научной и инновационной деятельности", - добавил он.

Одним из преимуществ центра, по его словам, может стать взаимодействии с европейскими вузами и научными центрами. "Инжиниринговые центры, которые мы создали, например, с международной компанией АВВ и в БФУ им. Канта, - все они строятся на очень глубоком партнерстве, в том числе с европейскими исследовательскими центрами. На наш взгляд, это возможность в хорошем партнерском дружеском режиме перенимать опыт и осуществлять трансфер технологий", - заключил Алиханов.

Теги
РоссияАлиханов, Антон АндреевичКалининградская область
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