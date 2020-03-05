Поднятые с морского дна предметы времен Крымской войны выставят в "Херсонесе Таврическом"

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Поднятые со дна предметы XIX века, в том числе фарфоровую кружку со сценами романа "Хижина дяди Тома", архивные фото и документы представят на выставке, которая открывается в четверг в севастопольском музее-заповеднике "Херсонес Таврический". Об этом сообщили ТАСС в учреждении.

"Выставка посвящена Крымской войне (1853-1856) и археологии. Мы планируем рассказать о той части Крымской войны, которая коснулась непосредственно Херсонеса, немного - об истории исследований предвоенного периода. А также о раскопках, которые тут велись во время осады города - ведь англичане и французы вели работы в Херсонесе и его окрестностях, а также о предметах этого времени, которые нашли археологи", - рассказал заведующий отделом подводной археологии "Херсонеса Таврического" Андрей Букатов.

Он уточнил, что в экспозицию войдут поднятые с морского дна предметы, архивные фотографии и документы.

"Корабельные" находки

В 1854-1855 годах, пока Севастополь осаждали войска Великобритании, Франции, Османской империи и Сардинского королевства, корабли европейских армий стояли в бухтах около города. Поэтому подводные археологи "Херсонеса Таврического" во время погружений находят в исследуемых районах множество предметов середины XIX века.

"В бухте Казачьей во время Крымской войны было одно из мест стоянки судов - причем здесь бросали якоря и военные корабли, и коммерческие суда. Те находки, которые мы делаем в бухте - это чаще всего предметы, выброшенные за борт. Какие-то вещи могли уронить случайно, но чаще всего во время стоянки за борт выбрасывали поврежденный при морском переходе груз (например, судно могло попасть в шторм). Часть предметов принадлежала команде кораблей или была судовым имуществом", - пояснил Букатов.

Именно посуда и предметы быта займут значительную часть экспозиции. Среди них - кружка, на которой изображены сцены из романа Гарриет Бичер-Стоу "Хижина дяди Тома".

"Этот роман вышел как раз накануне войны, в 1852 году. Роман наделал много шума, к началу Крымской войны он был на пике популярности, в том числе и в Британии. Сюжеты на нравоучительную тему в то время довольно часто наносились на предметы посуды, имея целью нравственное воспитание молодежи в соответствии с моралью Викторианской эпохи. Эта кружка поднята со дна, склеена, и такой образец редкий - такой лично я никогда не видел", - отметил ученый.

Он добавил, что также на выставке будет представлена тарелка, две половинки которой археологи нашли в разные годы; сейчас она собрана и подготовлена для экспозиции. Подобные представленным в экспозиции предметам сцены присутствуют на исторических фотографиях Р. Фентона, запечатлевших бытовые сцены в полевом лагере.

Акварели, базилики и война

Лагеря осаждавших Севастополь армий были разбиты в предместьях, в том числе и на западном берегу Карантинной бухты, на руинах древнего города. Французские пушки били по Севастополю с возвышенной части Херсонеса, где располагались неприятельские батареи.

"На выставке будут представлены копии документов, хранящихся в фондах Музея Виктории и Альберта в Лондоне. Это эскизы к рисункам Уильяма Симпсона, который был на полуострове во время Крымской кампании и по ее результатам написал серию акварельных рисунков. Эти рисунки были собраны и опубликованы в виде альбома, который получил всемирную известность", - рассказала ТАСС заведующий научно-архивным отделом "Херсонеса Таврического" Татьяна Прохорова.

Европейские любители древностей и ученые, пока шла осада Севастополя, проводили раскопки Херсонеса и увезли с собой найденные предметы, которые попали в коллекции зарубежных музеев. Кроме того, в качестве трофея во Францию забрали колокол, который несколько лет висел на звоннице собора Нотр-Дам-де-Пари, а в начале ХХ века был возвращен в Россию и стал одним из символов Херсонеса. Документы, связанные с историей археологических раскопок до Крымской войны, в ходе осады и вскоре после нее также войдут в экспозицию.

"Отдельный рассказ мы посвятим лейтенанту Черноморского флота Михаилу Шемякину. Его имя не слишком известно, но именно он первым открыл стены знаменитой базилики, которую потом будет доследовать граф Уваров и которая получит имя Уваровская. Во время войны Михаил Шемякин командовал артиллерийскими батареями у восточного берега Карантинной бухты и погиб от прямого попадания вражеского ядра. Здесь же представлен рисунок 1853 года, на котором Уваровская базилика изображена с мозаикой, в настоящее время хранящейся в Эрмитаже, а также мраморными архитектурными деталями", - уточнила Прохорова.

Уваровская базилика была крупнейшим храмом средневекового Херсонеса, который на Руси называли Корсунь. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. До наших дней сохранились остатки каменного баптистерия, где, как предполагается, мог креститься Владимир.

Прохорова отметила, что базилика, как и другие объекты Херсонеса, пострадала в годы Крымской войны - французские войска развернули на берегу Карантинной бухты масштабные строительные работы для создания укреплений. "Исследователи считают, что открытая к тому времени часть комплекса Уваровской базилики была практически полностью разрушена. Позже исследователи занимались доследованием, частично проведена ее реконструкция", - пояснила она.

О музее

Территория, где расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до н. э. там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца ХIV века н. э. В Средние века здесь основали свои поселения генуэзские купцы, а в XV веке территория стала подконтрольна Крымскому ханству.

Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" - научно-исследовательское и музейное учреждение, в состав которого входит городище Херсонеса и хора - земельные наделы в предместье города, а также крепости Чембало в Балаклаве и Каламита в Инкермане. Коллекция музея составляет 221 тыс. артефактов, архив насчитывает более 200 тыс. документов, а научная библиотека содержит более 30 тыс. книг.